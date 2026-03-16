Aterriza a 20 minutos de A Coruña la mayor fiesta para despedir el invierno con varias orquestas

En Galicia somos muy de celebrar, y cualquier motivo es bueno para organizar una buena fiesta en tu municipio, rodeados de tus vecinos y de todos aquellos que lleguen dispuestos a pasarlo en grande. No importa si llueve, hace frío o si te mueres de calor, porque a una buena verbena los gallegos nunca decimos que no.

El concello de Arteixo, a 20 minutos de A Coruña, celebra una gran fiesta para despedir el invierno por todo lo alto. Una noche cargada de música, buen ambiente y diversión para todos los públicos, sin excepciones. Reserva el sábado 21 de marzo en el calendario y prepárate para pasarlo en grande.

Despedida del invierno por todo lo alto en Arteixo

Como nos gusta en Galicia disfrutar de una buena fiesta. Cualquier motivo es perfecto para juntarse. ¿Que se acaba el invierno y empieza la primavera? ¡Pues fiesta! ¿Por qué no?

Así nace la Festa do Inverno, una celebración pensada para despedir el invierno como se merece y dar la bienvenida a los días más largos, al buen tiempo y a la nueva temporada de fiestas y verbenas.

La cita será en Arteixo, muy cerca de A Coruña, un lugar donde las verbenas nunca faltan. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche especial en el Campo da Festa, que se llenará de música y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.

A partir de las 22:00 horas comenzará la fiesta con dos grupos que prometen animar la noche: Los Players y La Banda de Ayer. Sus actuaciones pondrán ritmo a una cita pensada para todos los públicos, con canciones para cantar, bailar y disfrutar hasta bien entrada la madrugada.

Será una noche llena de música, baile y diversión, con el buen rollo que tanto caracteriza a las celebraciones gallegas. Así que ya lo sabes: prepara tus ganas de fiesta y vete hasta Arteixo para vivir una gran noche. "Agardámoste para celebrar xuntos o fin da tempada!", finalizan desde las redes sociales del concello.