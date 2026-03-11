Galicia tendrá un gran festival de música en Semana Santa con París de Noia y Panorama: entradas ya a la venta

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y muchas personas aprovecharán los festivos del Jueves Santo (3 de abril) y Viernes Santo (4 de abril) para organizar una escapada exprés de tres o cuatro días.

Algunas optarán por viajar al extranjero, a destinos como Italia o Reino Unido, y otras por descubrir su propia región. Pero para quienes no puedan hacer escapadas, la agenda cultural de Galicia ofrece un plan perfecto para pasarlo en grande.

Así será "el mayor festival de Semana Santa" de toda Galicia

El tiempo primaveral se va acercando y las ganas de fiesta van en aumento. Para dar respuesta a ese ambiente festivo que muchos desean, Melide (A Coruña) acogerá "el mayor festival de Semana Santa" de toda Galicia.

Muy cerca de Santiago de Compostela y a un paso de A Coruña, el municipio de Melide ha confirmado la celebración de un gran festival con algunas de las mejores orquestas y artistas del panorama gallego.

Se trata del Revolta Fest, que se celebrará el próximo 4 de abril, coincidiendo con el festivo del Viernes Santo. Esto permitirá que muchas personas trabajadoras tengan el día libre para bailar y disfrutar de una noche llena de música.

Entre las orquestas confirmadas estarán dos de las más populares no solo de Galicia, sino de todo el país: París de Noia y Panorama. "¿Messi ou Cristiano? ¿Pai ou Nai? ¿París de Noia ou Panorama? Nos non podíamos elexir, por eso veñen as dúas", confirma la organización del evento.

Así, ambas orquestas reservarán un hueco en sus cada vez más apretadas agendas para convertir el Viernes Santo en una jornada para recordar. De hecho, Panorama aprovechará la ocasión para presentar su gira 2026 en el Revolta Fest.

El Campo da Feira acogerá las actuaciones de París de Noia y Panorama, con un cartel que se completa con otros artistas y DJs gallegos, entre ellos Dirty Suc, Lgido, Tebe Rivera y Unai DJ.

La fiesta comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta las 05:00 horas, o hasta que el cuerpo aguante. "Prepárate para vivir una noche inolvidable con las mejores orquestas y cantantes del panorama gallego", prometen desde el propio festival.

Las entradas ya están a la venta: el primer tramo se ha agotado, mientras que todavía quedan disponibles del segundo tramo, con un precio de 12 euros. Una vez se agoten estas entradas, el precio subirá a 15 euros.