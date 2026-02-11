La orquesta Panorama regresa a Galicia tras 5 meses de parón: actuará en abril en este municipio

"Toca descansar, recargar energías y preparar lo que viene… Porque el 2026 promete fuerte", así despedía la Panorama en sus redes sociales el 'Epic Tour 2025'. "¿Estáis listos?", continuaban. Ellos ya lo están y regresan por todo lo alto formando parte del Camiño Norte Fest en Ribadeo (Lugo).

La Panorama está presente en este festival junto a diferentes DJs locales para ofrecer una noche épica. El evento se celebrará en una carpa cubierta. Además, habrá un aparcamiento público disponible. Las entradas ya están disponibles, así que hazte con la tuya antes de que suban de precio o se agoten.

La orquesta Panorama en Ribadeo

El jueves 2 de abril, Ribadeo (Lugo) acogerá una de las citas musicales más esperadas de la primavera: el Camiño Norte Fest. El evento se celebrará en el aparcamiento municipal y contará con carpa cubierta para garantizar que la fiesta se desarrolle aunque haya tormenta, que en Galicia nunca se sabe.

Dentro del recinto habrá disponible un servicio de bar y una variada zona de food trucks.

El festival reunirá a destacados DJs como Alejandra Martínez y Litainer, encargados de poner a bailar al público. La apertura de la taquilla será a las 20:30 horas, mientras que las puertas del recinto se abrirán a las 22:30 horas.

Uno de los grandes atractivos del Camiño Norte Fest será la esperada actuación de la orquesta Panorama. Tras cinco meses de parón y después de cerrar el exitoso 'Epic Tour 2025', la formación regresa a los escenarios con energías renovadas y, seguro, un espectáculo increíble.

En cuanto a las entradas, las anticipadas a 8 y 10 euros ya se han agotado, reflejo del gran interés que ha despertado el festival. Actualmente, la entrada general anticipada tiene un precio de 12 euros (13,46 euros con gastos de gestión). En taquilla, el precio será de 15 euros.

No pierdas la oportunidad de hacerte con tu entrada en este link y prepárate para el gran show de la Panorama.