Aterriza en A Coruña un novedoso tardeo de Navidad: música desde las 19:00 horas y con entrada gratuita

La Navidad es sinónimo de reuniones familiares alrededor de una mesa, pero también de salidas y momentos de fiesta con amigos para celebrar la llegada de un nuevo año.

Como las salidas nocturnas no son para todo el mundo, los tardeos se han convertido en una alternativa perfecta para pasarlo bien y regresar a casa antes de que el reloj marque las 00:00 horas (o incluso antes).

Música desde las 19:00 horas y entrada gratuita

Salir por la tarde en Nochebuena ya es todo un clásico. Se ha consolidado como una tradición entre familias y grupos de amigos para disfrutar de un buen rato, y este año se suma una nueva propuesta: un tardeo el día de Navidad.

El 25 de diciembre, una vez terminada la comida de mediodía y entre el postre, los turrones y el licor café, llega a A Coruña un evento súper novedoso para cerrar el día con una fiesta por todo lo alto.

La sala Pelícano ya tiene todo listo para su tardeo de Navidad, una fiesta en horario de tarde pensada para que todos puedan bailar al ritmo de la mejor música y, al mismo tiempo, regresar a casa con tiempo suficiente si al día siguiente toca trabajar.

El tardeo de Navidad, organizado por Pelícano, se celebrará el 25 de diciembre a partir de las 19:00 horas, dejando tiempo suficiente para disfrutar de la comida con la familia con calma, tomar el café e incluso descansar un rato y recargar energías antes de la fiesta.

En esta ocasión, la música estará a cargo de Hümbe B2B Santiso, Santorino B2B Losa, Caste B2B Manu M y Pachirulo B2B Pelo. Además, un detalle importante: la entrada es gratuita, por lo que no hay excusas que valgan para quedarse en casa.

"Llega el tardeo de Navidad. Porque la Navidad también se baila de día. Buen rollo, hits y el plan perfecto para arrancar la noche desde temprano", animan los organizadores en una publicación en redes sociales.

Desde la sala coruñesa, se organiza además una fiesta la víspera de Navidad, con música y ambiente para disfrutar de la noche del 24 de diciembre. Con Mark Deluxe a los mandos de la música, la fiesta tiene un precio desde 12 euros e incluye dos consumiciones.

Además, para Año Nuevo también se prepara un evento especial, ideal para despedir 2025 por todo lo alto y dar la bienvenida a 2026 de manera inolvidable. "Música exquisita, ambiente de gala y una celebración que marcará el inicio del 2026 por todo lo alto".