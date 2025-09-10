Ofrecido por:
Una gran churrascada y verbenas en este pueblo a 30 minutos de A Coruña: fecha y ubicación confirmada
Aunque septiembre ha traído de vuelta la rutina, aún quedan fiestas para prolongar la magia del verano
Con septiembre llega la vuelta a la rutina: madrugones, chaqueta a primera hora de la mañana para combatir el fresco y el paraguas en el bolso "por si acaso". El otoño se asoma poco a poco, pero aún quedan fiestas y momentos para estirar la magia del verano.
La mitad de septiembre estará amenizada por las fiestas de Presedo. La parroquia de Abegondo (A Coruña) celebrará sus fiestas grandes del viernes 19 al domingo 21 de septiembre con una variada programación que incluye actividades para todos los públicos.
Gran churrascada y verbenas
Los vecinos de Presedo esperan con ilusión el inicio de sus fiestas en honor a la Virgen de la Saleta. En total, serán tres día de festejos y celebraciones en torno a la música, la gastronomía y los actos litúrgicos.
Tal y como recoge el programa de fiestas, Presedo dará el pistoletazo de salida a sus festejos el próximo viernes 19 de septiembre con una gran churrascada al atardecer. Locales y amantes de la gastronomía tendrán la oportunidad de disfrutar de exquisitos platos, acompañados de un ambiente festivo.
La gran churrascada dará paso a una verbena amenizada por la orquesta Finisterre. Después de una intensa agenda de conciertos durante el verano, la agrupación musical harán una parada en Presedo para despedir la temporada estival con un espectáculo lleno de música y alegría.
En el apartado religioso, la parroquia de Presedo celebrará una misa a las 20:00 horas.
La jornada del sábado 20 de septiembre arrancará con una misa solemne a las 13:15 horas, que dará paso a una sesión vermú con Acirema. Al caer la noche, el grupo subirá de nuevo al escenario para hacer vibrar la verbena.
Como colofón final, al día siguiente la programación continuará con un esquema parecido: misa solemne en honor a la Virgen de la Saleta a las 13:15 horas y sesión vermú y fin de fiesta a cargo del grupo Acirema. ¿Te lo vas a perder?