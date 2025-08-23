Omar Montes hace vibrar a la juventud de Ferrol en el arranque de las fiestas de verano

Las fiestas de verano de Ferrol 2025 arrancaron este viernes con un pregón cargado de sentimiento y orgullo local, protagonizado por los jugadores de O Parrulo Ferrol, y con un multitudinario concierto de Omar Montes en la plaza de Armas que congregó a miles de personas, o, más bien, adolescentes en su mayoría.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado de miembros de la corporación, recibió por la tarde a los jugadores del equipo ferrolano en el salón de recepciones del consistorio.

Posteriormente, los capitanes Iván Rumbo, Rubén Orzáez y Turbi pronunciaron el pregón en el escenario de la plaza de Armas, donde dedicaron el histórico ascenso del club a Primera División a la afición, las familias y a toda la ciudad. "Este ascenso es vuestro", proclamaron ante una plaza abarrotada, antes de invitar a vecinos y visitantes a disfrutar unidos de las fiestas.

El propio regidor destacó que O Parrulo "representa valores que hacen grande a Ferrol, como el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y el amor por la ciudad", y animó a toda la comarca a vivir intensamente las jornadas festivas.

Tras el pregón, la noche se transformó en un gran evento musical con la actuación de Omar Montes. El artista madrileño saltó al escenario a las 22:15 horas, tras una larga espera de centenares de adolescentes que llevaban congregados desde primera hora de la tarde.

El concierto comenzó con una proyección en la que aparecía junto al luchador Tupuria, recordando que este sábado tenía una cita en Gijón de MMA.

Montes abrió su repertorio con Yo lo soñé, tema en colaboración con Saiko, y rápidamente conectó con el público, que coreó cada una de sus canciones.

No faltaron algunos de sus grandes éxitos en colaboración, como Alocao junto a Bad Gyal. Durante varios momentos, el cantante se bajó del escenario para acercarse a sus seguidores, recogiendo pancartas en las que se leía "Eres un crack" o "Súbeme al escenario, por favor, es mi sueño".

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó cuando Montes rindió homenaje a Huguito, un niño del barrio de Recimil recientemente fallecido.

El artista subió al escenario a su familia y, visiblemente emocionado, le dedicó una canción con la complicidad del público, que iluminó el cielo ferrolano con los flashes de sus teléfonos móviles en un gesto de recuerdo y apoyo.

El concierto, centrado en su último disco Lágrimas de un maleante, se prolongó con un ambiente festivo en el que la juventud fue protagonista, convirtiéndose en el pistoletazo de salida de unas fiestas que combinan música, tradición y emoción compartida.