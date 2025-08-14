Estos son los cortes de tráfico de A Coruña mañana viernes por la Batalla Naval 2025

Cuenta atrás para la Batalla Naval de A Coruña, que marca el ecuador de las Fiestas de María Pita. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo de la ciudad herculina este viernes 15 de agosto por la noche y, para que este evento pueda disfrutarse con seguridad, el ayuntamiento realizará varios cortes de tráfico que afectarán principalmente al Paseo Marítimo.

Así, el Paseo Marítimo quedará cortado entre la rotonda de las Esclavas y la avenida de Hércules desde las 21:30 horas de mañana hasta las 00:30 horas de la madrugada del viernes al sábado. El corte será total, según señala el Concello da Coruña.

Respecto a la movilidad en la zona, el ayuntamiento recomienda salir de Monte Alto a través de la calle Beiramar hacia la Marina y O Parrote, mientras que para acceder al barrio lo mejor será hacerlo por la avenida del Puerto. El concello recomienda, además, salir hacia el túnel de la avenida del Puerto o por la calle de San Andrés a las personas que estén en la zona de la plaza de España.

El espectáculo durará 20 minutos y se desarrollará desde las Esclavas, que representa la defensa coruñesa, y la finca de los Mariño, que simboliza a los ingleses, abarcando así toda la zona de playas de Riazor a Orzán y Matadero. Está previsto usar un mínimo de 3.800 unidades de pirotecnia, con más de 700 kilos de materia explosiva.

Esta tradicional fiesta representa el enfrentamiento bélico entre Isabel II de Inglaterra y Felipe II frente a las costas coruñesas en 1589, cuando A Coruña vivió un asedio por parte de la armada inglesa con el pirata Drake al mando. La ciudad, liderada por María Pita, se libró de la invasión inglesa.

El ilusionista Pedro Volta en María Pita

El reconocido ilusionista Pedro Volta, por otro lado, actuará desde las 22:00 horas en la plaza de María Pita, donde presentará Magic Space. Esta función de magia familiar conmoverá e ilusionará a los asistentes, que podrán disfrutar de un espectáculo inspirado en la ciencia ficción, la conquista del espacio, la física cuántica y las narrativas humanas emocionantes.

Utilizando diversas ramas del ilusionismo, desde la magia más próxima hasta grandes efectos escénicos Volta busca provocar una sensación de asombro y lo imposible, apoyándose en elementos audiovisuales, una iluminación espectacular y una puesta en escena teatral.