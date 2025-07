Así serán las Festas do Mar de Ares (A Coruña): Verbenas, pasacalles y un encierro taurino

Ares (A Coruña) es un municipio costero con un increíble pasado indiano. Sus playas son perfectas para descansar en verano, si bien muchos vecinos aprovechan para pasear durante la temporada de invierno.

Ares es mar, paisaje verde, historia... y fiesta. En verano, este municipio brilla con luz propia gracias a sus tradicionales Festas do Mar.

Sardiñada, alboradas y mucho más

Este 2025, las Festas do Mar de Ares arrancarán el jueves 31 de julio y se extenderán a lo largo del fin de semana, hasta el domingo 2 de agosto, con un ambiente marinero único que rinde homenaje a la Virgen del Carmen.

Una fiesta infantil con La Guagua y polvos Holi dará el pistoletazo de salida a las Festas do Mar. El evento se celebrará a las 18:30 horas en la plaza da Constitución. Por otro lado, en la Rampa Grande se instalará una tirolina gigante para el disfrute de los vecinos.

La jornada del viernes 1 de agosto comenzará con una fiesta gastronómica en el Parque Rosalía amenizada por Son de Caracas. Por la tarde, Pepo Suevos anunciará el pregón de las fiestas desde el balcón del Concello y a las 19:30 horas se celebrará un encierro taurino con reses de la ganadería Los Pimos en el Paseo Marítimo.

Para los foodies o, lo que viene a ser lo mismo, amantes de la gastronomía, la Comisión de Festas do Mar, con la colaboración del Ayuntamiento de Ares, ha organizado una sardiñada popular y fiesta con la charanga Louband en el Parque Rosalía.

La música será protagonista en la jornada del sábado 2 de agosto. Habrá alboradas a cargo del grupo Trouleada, un pasacalles con la charanga DGT y una batucada con los Kilomberos de Monte Alto.

Por la noche, Gin Toni's dará un concierto en la plaza da Iglesia, donde también se celebrará una animada verbena con la disco móvil Chocolate.

Las Festa do Mar de Ares concluirán el domingo 3 de agosto con una actuación de baile a cargo de Áreas do Mar y un pasacalles con Feroçes fa Galgueira, No Cómbaro, Os Chiribicos y Os Cantareironeiros.

El programa de la jornada incluye también una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, seguida de una procesión con la A.C. Xábrega y una actuación de la Rondalla Trobadores. Por la noche, Olympus pondrán el toque musical a la velada nocturna.

Para que no pierdas ningún evento, en la agenda de Quincemil puedes consultar en detalle el programa de las Festas do Mar de Ares.