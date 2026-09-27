Es cero turístico, pero conserva un importante yacimiento de la Edad de Hierro: "Con unas vistas espectaculares"

Galicia es una tierra repleta de rincones con un gran encanto, algunos más conocidos que otros. Este es el caso de las parroquias de Artes y de Carreira, que guardan entre sus paisajes un importante yacimiento de la Edad de Hierro.

Unas excavaciones arqueológicas realizadas en los años 2014 y 2015 dejaron al descubierto este antiguo tesoro, situado en una pequeña cumbre montañosa de unos 2.100 metros de altitud y con unas maravillosas vistas del océano Atlántico.

Se encontraron más de 600 piezas cerámicas o metalúrgicas

Hablamos del Castro de Cidá. Este antiguo poblado castrexo pertenece a un conjunto arqueológico con 24 estructuras muy diversas y más de 600 piezas cerámicas o metalúrgicas encontradas en uno de los extremos más occidentales de la península del Barbanza.

El asentamiento se estructura en torno a un recinto elevado de forma ovalada con un segundo recinto, el fuerte, flanqueado por un terraplén al oeste y al sur, "mientras que al norte una zona escarpada actúa como defensa natural", señala el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular.

En los alrededores también quedan restos de una torre de vigilancia para el control marítimo del siglo XVIII. De hecho, "este enclave ofrece una vista privilegiada de la entrada a la ría de Arousa, del Parque Natural de Corrubedo y de las Lagunas de Carregal y Vixán".

Precisamente, esta es una de las cuestiones de las que más habla todo aquel que visita este lugar.

Sus vistas son privilegiadas y así lo reflejan algunas de las reseñas que pueden encontrarse en Google: "El Castro de Cidá es un yacimiento arqueológico que tiene un mirador natural que te dejará sin palabras"; "Contemplar desde este mágico lugar un atardecer no tiene precio"; "Siempre merece la pena de ver estas maravillas".

Una maravilla natural que visitar al menos una vez en la vida

Duna de Corrubedo turismo.gal

Si giramos ligeramente la vista hacia el norte, nos encontramos con el complejo dunar de Corrubedo, uno de los parques naturales más visitados de Galicia y hogar de la mayor duna móvil de la comunidad.

En constante movimiento, la popular duna mide más de 1 kilómetro de longitud, 250 metros de ancho y unos 20 metros de altura. "Si quiere ver unas dunas hermosas con vistas impresionantes, este es tu lugar", se puede leer en Google.

Por razones medioambientales y de conservación está prohibido caminar sobre este gigante de arena. No obstante, existen unas pasarelas de madera instaladas para ese fin y miradores naturales como el del Castro de Cidá.

Las lagunas de Carregal, de agua salada, y de Vixán, de agua dulce, forman parte del Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo. Ambas acogen entre juncos y carrizos a las 3.000 aves acuáticas que viven en este espacio, un paraíso botánico con plantas endémicas raras.

Delfines en su hábitat natural y una estructura megalítica de hace 6.000 años

Si tienes la oportunidad, puedes acercarte hasta la costa de Ribeira (A Coruña) para avistar delfines, con un poco de suerte, o bien descubrir el impresionante Dolmen de Axeitos, una estructura megalítica con más de 6.000 años de antigüedad.