El pueblo costero donde comer mucho, bien y barato: un paraíso ideal para visitar este verano

Pueblo costero en la provincia de A Coruña, en la Costa da Morte Shutterstock

Para nadie es secreto que en Galicia se come de maravilla. En cualquiera de sus municipios, pueblos y aldeas puedes encontrar restaurantes con propuestas exquisitas realizadas con productos locales, llenas de sabor y a muy buen precio.

Un lugar que combina gastronomía de ensueño y paisajes preciosos es Caión, en el municipio de A Laracha (A Coruña), un auténtico paraíso en la Costa da Morte que, en su día, fue uno de los puertos balleneros más importantes de toda Galicia.

Los mayores atractivos de Caión

Paraíso en la provincia de A Coruña Shutterstock

Esta pequeña villa marinera tiene una gran tradición vinculada al mar. En el siglo XVI llegaron marineros vascos para cazar ballenas, una actividad que se convirtió en el principal motor económico de la villa hasta finales del siglo XVII.

De estos animales se obtenían carne y aceite, recursos importantes para la población. Sin embargo, la sobreexplotación provocó el fin de esta actividad.

Posteriormente, la economía de Caión se orientó hacia la pesca y la industria del salazón, especialmente de sardinas y boquerones. En la actualidad, mantiene una flota pesquera activa que abastece de pescado fresco a los restaurantes del paseo marítimo.

Atardecer en Caión Shutterstock

Además de esto, Caión es un lugar que merece la pena conocer por su belleza natural. Sus playas de agua cristalina y arena blanca, poco masificadas en comparación con otros arenales más cercanos, son una opción fabulosa para disfrutar de una escapada de verano tranquila, disfrutando del paisaje, los atardeceres y de los baños refrescantes.

La gastronomía de Caión

Asteria Beach, en Caión (A Coruña) Restaurante Asteria Beach

La gastronomía de Caión es exquisita, con una apuesta por los productos del mar y la cocina tradicional gallega. Uno de sus restaurantes más conocidos es el Asteria Beach, una terraza junto al mar donde comer platos excepcionales con unas vistas de ensueño.

"Dependiendo de la hora a la que acudas puedes compartir raciones, dar buena cuenta de una tosta y una ensalada, o elegir entre los platos del menú a mediodía", dicen desde la Guía Repsol. Y es que este establecimiento cuenta con un Solete de esta afamada guía, lo que evidencia la gran calidad de sus platos y el trato del personal.

Terraza de Furna Atlántica, en Caión (A Coruña) Restaurante Furna Atlántica

Otro restaurante recomendado es Furna Atlántica. "Es más que un restaurante; es un destino culinario que te conecta con el mar y sus tradiciones", dicen desde su propia web. Situado en pleno Paseo de Caión, combina los mejores productos locales, frescos y de calidad con unas vistas increíbles hacia el Atlántico.

En estos y tantos otros restaurantes tienes la oportunidad de comer a reventar platos de calidad y a un precio excepcional, después de un día de playa y de ver un bonito atardecer que nada tiene que envidiar a postales del Caribe.