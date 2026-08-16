La playa poco masificada ideal para los últimos días de agosto: "Arena blanca y oleaje perfecto para pasar el rato"

Este arenal se presenta como una amplia cala de 290 metros de longitud Turismo de Galicia

Agosto llega a su mitad con las playas a rebosar. Sigue siendo el mes favorito por el buen clima para ir a la playa y la coincidencia general del descanso laboral.

El calor favorece el turismo de sol, pero quienes buscan algo más de tranquilidad también tienen opciones en Galicia.

290 metros de arena blanca y fina

La Mariña Lucense ofrece arenales de gran belleza y, en muchos casos, menos masificados que los destinos del Mediterráneo.

Un ejemplo perfecto es la playa de A Parada. Localizada en la parroquia de San Miguel de Reinante, en Barreiros (Lugo), forma junto con Arealonga, un Lugar de Interés Comunitario (LIC).

La playa de A Parada está unida con Arealonga por un paseo marítimo, cuenta con fácil acceso y todos los servicios para disfrutar una cómoda estancia.

Está situada en un entorno natural, rodeada de vegetación y rocas que realzan todavía más el carácter salvaje de la playa. Además, el acceso resulta sencillo gracias a unas escaleras que conducen directamente hasta el arenal.

En lo que a sus características se refiere, A Parada se presenta como una amplia cala de 290 metros de longitud con una anchura que oscila entre los 40 y los 150 metros, dependiendo de la marea.

Está bañada por las aguas del mar Cantábrico, por lo que la temperatura del agua puede resultar algo más agradable que en algunas zonas del Atlántico.

Eso sí, el oleaje puede ser moderado, por lo que conviene consultar la previsión antes de acercarse a la playa.

La playa está enclavada entre dos zonas de acantilados que lo protegen. Junto con Arealonga, forma parte del espacio de protección ambiental de la playa de As Catedrais, declarada como Zona de Especial Conservación (ZEC).

Amplio aparcamiento y chiringuito

Que no sea una playa muy masificada no significa que esté escondida o sea de difícil acceso: todo lo contrario. Cuenta con un amplio aparcamiento para coches y un chiringuito en sus alrededores, perfecto para tomar algo.

"Magnífica playa para descansar, caminar y hacer deporte. Lugar tranquilo y con encanto", afirma David en las reseñas de Google.

Antonio, por su parte, agrega: "Ideal para ir con niños. Hay muchísimo cangrejos, caracoles, incluso alguna estrella de mar se puede ver. Faltaría socorrista para que fuera completo".

Los usuarios, en líneas generales, hablan maravillas de este rincón veraniego próximo a la praia de As Catedrais y otros lugares de interés, como el Castro de Fazouro, el mirador Monte Comado y el pequeño pueblo de Rinlo.