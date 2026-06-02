Esta es la playa gallega con el agua de color azul turquesa y arena fina: perfecta para ver el atardecer

Aguas cristalinas, arena blanca y fina y una tranquilidad absoluta. Suena a Caribe, ¿verdad? Sin embargo, este pequeño paraíso está mucho más cerca de lo que imaginas: se encuentra en Galicia, a pocos kilómetros de A Coruña.

Hablamos de la cala Sonreiras, un rincón de ensueño que, con la llegada casi inminente del verano, se convierte en uno de los destinos más codiciados para quienes buscan desconectar entre naturaleza y mar.

Una cala paradisíaca en las Rías Altas

Situada en la costa norte de las Rías Altas, en el municipio de Cedeira (A Coruña), la cala Sonreiras destaca por su belleza salvaje, sus aguas de color azul turquesa y el ambiente sereno que rodea a esta joya de la costa gallega.

Se trata de una pequeña playa de apenas 20 metros de longitud, situada al pie de un acantilado. Su ubicación, resguardada del viento y protegida por el entorno rocoso, la convierte en un lugar ideal para disfrutar de un baño durante los meses de verano.

Sin embargo, lo que realmente distingue a esta cala es la transparencia y el intenso color turquesa de sus aguas.

Estas condiciones convierten a Sonreiras en un enclave perfecto paraobservar la fauna marina y practicar actividades acuáticas como el snorkel o el buceo.

Un rincón tranquilo y poco masificado

Eso sí, quienes decidan visitarla deben tener en cuenta que sigue siendo un rincón relativamente tranquilo y poco masificado, por lo que carece de servicios e instalaciones como duchas, socorristas y kioscos.

Por ello, es recomendable acudir preparado y, lo más importante, respetar el entorno para contribuir a la conservación de este pequeño paraíso natural gallego.

Unas escaleras de madera conducen hasta Sonreiras, un rincón que no solo destaca por la belleza de sus aguas cristalinas, sino también por los espectaculares atardeceres que regala durante los meses de verano.

La cala aparece señalizada en Google Maps y acumula más de 400 valoraciones de visitantes.

Entre los comentarios más repetidos destacan opiniones como: "Es una cala preciosa". No obstante, algunos usuarios también recuerdan la importancia de consultar el estado de las mareas antes de la visita: "Si la marea está alta, no queda playa".

¿Cómo llegar?

Llegar a la cala Sonreiras es muy fácil. Desde A Coruña hay que tomar la AP-9 hasta Narón y después continuar por la FE-12 y AC-566 hasta el municipio de Cedeira. Una vez allí, hay que seguir las indicaciones hacia la zona de Punta Sarridal, donde existe un área para estacionar.

Desde el aparcamiento, un breve paseo permite acceder a este maravilloso rincón. En sus alrededores se encuentran San Andrés de Teixido, la playa de Teixidelo -la única playa de arena negra no volcánica del mundo- y el yacimiento de origen castrense de Punta Sarridal.