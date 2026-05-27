El pueblo marinero donde comer a reventar e ideal para una escapada: paisajes preciosos y un barrio con casas de colores

El norte de Galicia destaca por albergar municipios costeros donde el mar muestra su lado más salvaje, creando paisajes de una belleza digna de contemplar. Estas localidades, rodeadas de la naturaleza más atlántica, ofrecen todo lo necesario para una escapada perfecta: gastronomía, paisajes únicos y una amplia oferta de ocio.

Uno de los pueblos más emblemáticos del norte gallego es Cariño (A Coruña), una localidad que enamora por su singular barrio marinero, repleto de coloridas casas frente al mar, donde es posible degustar la gastronomía más exquisita. También destaca por los increíbles paisajes que se contemplan desde sus playas y calas paradisíacas.

Su singular y emblemático barrio marinero

Barrio mariñeiro de Cariño, en A Coruña Facebook Turismo de Ferrolterra

El barrio marinero de Cariño, situado en pleno corazón del Xeoparque Cabo Ortegal, este rincón de A Coruña destaca por su autenticidad, su historia ligada a la pesca y por un paisaje en el que las casas parecen caerse por los acantilados sobre los que se asienta el municipio.

Este barrio es el alma de Cariño y está considerado como el casco antiguo del pueblo. Sus calles estrechas y empedradas te llevan hasta pequeñas plazas llenas de tradición, donde se respira el ambiente y la esencia marinera tan característica de la villa.

Lugares como la Praza da Mariña, la Porta da Pulida o la Praza das Cadeas reflejan el pasado marinero de la localidad, junto a elementos tan simbólicos como la Fonte da Vila o la estatua en honor al marinero, rodeada de cadenas de anclas de barcos.

Barrio mariñeiro de Cariño Facebook Turismo de Ferrolterra

Uno de los rasgos más llamativos de este barrio son sus viviendas de estilo marinero gallego. Las fachadas de colores vivos, muchas con galerías y balcones orientados al Atlántico, crean una imagen pintoresca y llena de personalidad.

Varias de estas casas se levantan prácticamente sobre el borde de los acantilados, ofreciendo vistas espectaculares del océano.

Los paisajes y la gastronomía de Cariño

Una de las playas de Cariño visitacarino.gal

Cariño es un destino perfecto para disfrutar de una escapada inolvidable en plena costa gallega. El municipio cuenta con numerosas playas y calas de oleaje moderado que permiten disfrutar de un baño tranquilo.

En el núcleo urbano destacan la playa de A Concha y A Basteira, un amplio arenal en forma de arco de aproximadamente 1 kilómetro y medio. En la zona antigua se encuentra la pequeña cala de Peiral do Campo o del Mallorquín, a la que se accede por unas escaleras desde la calle del Campo.

Además, Cariño ofrece varias rutas de senderismo ideales para descubrir su entorno natural. Una de las más conocidas es la ruta de Cariño a Cabo Ortegal, de dificultad media y unas dos horas y media de duración ida y vuelta. También destaca la ruta hasta Figueiroa, más sencilla y perfecta para un paseo de relax.

Ruta Cariño-Figueiroa visitacarino.gal

La riqueza natural de la zona convierte a Cariño en un lugar privilegiado para la observación de aves. La zona de la Ría de Cariño-Ortigueira está definida como una Zona de Especial Conservación por la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección de Aves (Z.E.P.A.) e incluida en la Red Internacional de Humedales (Convenio RAMSAR).

Su gastronomía combina mar y montaña, destacando platos típicos como los berberechos a la cariñesa, hechos con pimiento y cebolla sobre una cama de patata frita, y las tradicionales sardinas lañadas, una forma tradicional de preparación del pescado, que se conserva gracias a la salazón.