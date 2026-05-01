El pueblo ideal para comer un arroz con bogavante de lujo y recorrer a pie sus playas más bonitas

Hay fines de semana en los que el cuerpo pide una mini escapada para olvidarnos de las obligaciones del día a día y recargar energías. Por suerte, en Galicia tenemos muchas opciones maravillosas, y hoy nos quedamos con un mágico pueblo marinero.

Rodeado por el mar Cantábrico, Rinlo se halla en una roca escarpada junto a un entrante del mar. Esta parroquia del municipio de Ribadeo (Lugo) ofrece un paisaje marinero único y presume de servir uno de los mejores platos de arroz con bogavante de la zona.

Aquí se come el mejor arroz caldoso con bogavante de toda Galicia

Arroz con bogavante de A Cofrafía A Cofradía

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Rinlo, donde se capturan excelentes langostas, centollos y bogavantes. De hecho, el plato que mejor define a esta villa marinera es el arroz caldoso con bogavante.

No es ningún secreto que aquí se disfruta de uno de los mejores arroces con bogavante de Galicia. En este sentido, A Cofradía es el local que ha ganado mayor fama para la degustación de este exquisito manjar, aunque otras opciones muy recomendables son Porto de Rinlo, A Mirandilla y Amar de Rinlo.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el restaurante La Solana, en Ribadeo, es una elección perfecta. "La ración es enorme, más aún teniendo en cuenta la gran calidad del plato", señala una de las más 3.000 reseñas en Google.

Puerto de Rinlo Robot8A vía Wikimedia

Que el arroz caldoso con bogavante sea el plato estrella de Rinlo no es casualidad. Esta parroquia siempre ha estado muy vinculada al mar y, ya en 1904, se construyó aquí una de las primeras cetáreas naturales de España.

Con el paso del tiempo, este bonito rincón de A Mariña Lucense llegó a albergar un conjunto compuesto por tres instalaciones (Porto de Rinlo, Penancín y Ollo Longo) cuya principal función era la de proteger y cultivar marisco en condiciones óptimas.

Hoy en día se pueden seguir visitando y, para ello, se recomienda completar la Ruta das Cetáreas, un sendero que, a lo largo de un kilómetro de recorrido, permite contemplar la belleza de estas piscinas naturales.

Para completar la visita a Rinlo, antes o después de disfrutar de un buen plato de arroz caldoso con bogavante, merece la pena recorrer la Ruta de las Playas -o al menos un tramo-, que discurre por arenales como Os Castros, cuyas formaciones rocosas recuerdan a la emblemática playa de As Catedrais.