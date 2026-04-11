La ciudad rodeada por una muralla romana de más de 2 km Patrimonio de la Humanidad: es única en el mundo

Galicia destaca por su extraordinaria riqueza paisajística, gastronómica, monumental y artística, lo que se refleja en la gran cantidad de lugares reconocidos con distintas distinciones oficiales. Entre ellas sobresale el título de Patrimonio de la Humanidad, el mayor reconocimiento internacional, reservado a espacios de especial valor histórico y cultural.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la Muralla romana que rodea el casco histórico de Lugo. Construida hace más de 17 siglos, supera los 2 kilómetros de longitud, cuenta con 10 puertas y es la única muralla romana en el mundo que se conserva entera. Por esto y por su belleza, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO

Muralla romana de Lugo Shutterstock

Si estás pensando en visitar Lugo, hay algo que no te puedes perder: la Muralla romana de Lugo. Es única en el mundo porque se conserva entera, algo muy poco habitual en construcciones romanas que datan de tantos siglos atrás.

Esta muralla rodea el centro histórico de la ciudad, que en origen fue Lucus Augusti, fundada por los romanos en el año 15 a.C. por Paulo Fabio Máximo en nombre del emperador de Roma.

Fue construida hace más de 17 siglos por los romanos como sistema defensivo, siguiendo las directrices de las elegantes obras de Vitruvio, y aún hoy se mantiene en pie. Tiene varias puertas que conectan directamente con la ciudad, así que es muy fácil acceder desde diferentes puntos.

Muralla romana de Lugo Shutterstock

Lo mejor es que no solo se ve desde fuera, sino que puedes subir a ella y recorrerla entera, de punta a punta, hasta caminar los más de 2 kilómetros de paseo, con espacio para caminar sin prisas, con calma y disfrutando de las mejores vistas de la ciudad, tanto de su casco histórico como de la parte más moderna.

Tiene una forma casi rectangular con esquinas redondeadas. Sus muros alcanzan entre 8 y 10 metros de altura y son muy anchos, lo que explica su gran resistencia. Aún se conservan 71 de las 85 torres originales y actualmente cuenta con 10 puertas de acceso.

En su origen contaba con cinco puertas, coincidiendo con las principales vías de acceso que atravesaban la ciudad. Más tarde, entre los siglos XIX y XX se abrieron otras cinco puertas para dar respuesta a las necesidades de crecimiento y expansión que presentaba la ciudad lucense.

Muralla romana de Lugo, Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 Shutterstock

"La leyenda dice que los romanos construyeron la muralla para proteger no una ciudad sino un bosque, el 'Bosque Sagrado de Augusto', en latín 'Lucus Augusti', de ahí el nombre de Lugo", indican desde Turismo de Galicia.

Es el plan perfecto para cualquier persona gracias a su buen estado y adaptación. Por todo ello, no es de extrañar que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

Los lugares de Galicia declarados Patrimonio de la Humanidad: