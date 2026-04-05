Parece Venecia pero es Galicia: el pueblo costero con casas que miran al mar y enamoró a Pedro Almodóvar

Hay rincones en Galicia que son un verdadero paraíso. Tanto es así que algunos de ellos han sido protagonistas de películas y series gracias a su belleza. Sin embargo, reducir estos lugares únicamente a su apariencia sería injusto, pues son municipios que ofrecen todo lo necesario para vivir grandes experiencias: gastronomía, diversidad de planes y riqueza histórica.

Un ejemplo es la localidad gallega de Redes (A Coruña), muy próxima a Ferrol. Esta villa marinera ha cautivado a varios directores, entre ellos Pedro Almodóvar, quien eligió sus calles y su puerto pesquero para rodar la película Julieta (2016). Redes destaca por sus coloridas casas y su pasado indiano.

Escenario escogido por Pedro Almodóvar

El gran director español se decidió por Redes para acompañar a la protagonista de Julieta en una película que no deja a nadie indiferente, junto a otros lugares como Toledo, diversas zonas de Andalucía, el Pirineo aragonés o Madrid.

En la historia, Julieta (Adriana Ugarte) se enamora de Xoán (Daniel Grao), un pescador gallego que conoce en un tren, y que decide acompañar a su pueblo, Redes. Allí, desde su casa, puede contemplarse el mar y las típicas casas marineras que conforman el paisaje de la villa. La Plaza de O Pedregal también juega un papel destacado en la película.

No era la primera vez que Redes era escenario de un proyecto audiovisual, ya había sido escenario de la serie Padre Casares, demostrando que este pequeño rincón de la provincia de A Coruña enamora a cualquiera que lo visite.

"La Venecia gallega"

Puerto de Redes Concello de Ares (Jesús G. Taboada)

Este pequeño pueblo marinero de la ría de Ares ha sabido conservar una esencia única que atrapa tanto a quienes lo descubren por primera vez como a quienes regresan una y otra vez.

Redes es, ante todo, mar. Su propio nombre nace de la actividad pesquera que durante siglos marcó la vida del lugar: las redes que los marineros colgaban en estacas en la playa. Hoy, ese legado sigue presente en su día a día.

Uno de los rasgos llamativos de Redes es la disposición de sus casas, alineadas junto a la ría, con accesos directos al mar. Esta característica le ha valido el apodo de "Venecia gallega", en referencia a la ciudad italiana.

Sin embargo, aquí no hay góndolas ni canales: en su lugar hay embarcaciones pesqueras y el paisaje del Atlántico, que crean una estampa igual de increíble, pero con identidad propia.

El color es otro de sus grandes atractivos, sus coloridas fachadas contrastan con la arquitectura tradicional gallega y recuerdan a la influencia de las casas indianas, construidas por emigrantes retornados de América entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Estas viviendas, con balcones amplios y detalles señoriales, aportan cierta elegancia al conjunto de la villa, siendo la Plaza de O Pedregal el punto de encuentro donde vecinos y visitantes contemplan el paisaje.