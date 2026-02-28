El pueblo gallego con una iglesia del siglo XV "maldita" y una leyenda de lo más oscura: "Existe una maldición"

Galicia es una tierra profundamente ligada a la magia, las meigas y brujas, y los relatos ancestrales. La cultura gallega atesora algunas de las historias de misterio más conocidas y evocadoras, como la Santa Compaña o la sirena de la isla de Os Farallóns.

Sus mitos incluyen también una leyenda de lo más oscura en el municipio de Noia (A Coruña). La iglesia de San Martiño, situada en la céntrica plaza del Tapal, es la protagonista de una historia marcada por dos trágicas muertes.

La leyenda más oscura de "la pequeña Compostela"

Iglesia de San Martiño de Noia. Shutterstock Noia (A Coruña)

La conocida como "la pequeña Compostela" conforma uno de los destinos turísticos más bonitos de Galicia. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su historia está marcada por una terrible leyenda y por una torre que nunca llegó a terminarse.

La tradición oral cuenta que cualquiera que se atreva a finalizar la obra del campanario de la iglesia de San Martiño acabará muerto. De hecho, al parecer, el maestro cantero encargado del trabajo murió de forma trágica antes de poder completar la construcción.

Algunos consideran que se trata solo de una vieja leyenda, pero la realidad es que en los años 70 ocurrió un trágico suceso nuevamente relacionado con este campanario "maldito".

El director sevillano Claudio Guerín perdió la vida al precipitarse de forma trágica desde la cima de la torre cuando se disponía a grabar una de las últimas secuencias del filme La campana del infierno, acabada más tarde por Juan Antonio Bardem.

"El cineasta había ordenado completar la estructura con un decorado en cartón piedra y durante el último día de rodaje se precipitó desde lo alto, muriendo a causa del impacto", explica Turismo de Galicia.

Así pues, La campana del infierno es considerada la película más maldita del cine español.

¿Por qué la iglesia de San Martiño nunca llegó a completarse?

Más allá de la propia leyenda y el trágico suceso acontecido en los años 70, el templo religioso nunca llegó a completarse debido a que, según apuntan los documentos de la época, el arquitecto encargado de construir las torres falleció antes de poder finalizar su obra.

Por si fuera poco, una serie de contratiempos impidieron que la segunda torre se levantase junto a su gemela.

Otra teoría dice que San Martiño nunca llegó a completarse por temor de que pudiera robarle el protagonismo a la Catedral de Santiago. Por ello, desde el Arzobispado habrían dado la orden de prohibición de terminar la segunda torre de la campana.

Otras leyendas de Noia

Noia es tierra de leyendas, y de este municipio se cuenta que el arca de Noé atracó en una montaña de la sierra de Barbanza, concretamente en el Monte Aro. La leyenda caló tanto en la población que el propio escudo de Noia reproduce el mismo arca de Noé flotando sobre las aguas.

En Punta Paralada o Pedra da Fada, según la tradición oral, vivía una sirena, mientras que en la Quintana dos Mortos lo hacía una sirena que devoraba a todo aquel que se acercaba hasta allí.