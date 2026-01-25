Ni O Courel ni O Cebreiro: el pueblo ideal para una escapada de invierno en Galicia solo tiene 36 habitantes

Galicia es un destino ideal para visitar en cualquier época del año. Aunque en invierno es necesario abrigarse bien, ver sus pueblos cubiertos por un manto blanco ofrece una imagen espectacular y digna de admirar. Para disfrutar de la nieve, las provincias de Lugo y Ourense son las más destacadas.

Una de las aldeas gallegas más llamativas para una escapada invernal es O Piornedo, situada en la parroquia de Donís, dentro del municipio de Cervantes, en la comarca de Os Ancares (Lugo). Con tan solo 36 habitantes según el INE en 2019, esta pequeña aldea, conocida por sus pallozas de origen prerromano, es un auténtico refugio de paz y belleza natural.

Una aldea legendaria

Cabañas de paja bajo la nieve en Piornedo (Os Ancares) Shutterstock

O Piornedo es uno de los lugares donde mejor se conserva la auténtica esencia de Os Ancares. Esta aldea, situada a 1.100 metros de altitud, resulta en ocasiones difícil de alcanzar en coche cuando la nieve obliga a cortar algunos accesos. Aun así, ha sabido preservar su identidad y tradiciones, y en la actualidad cuenta con alrededor de 30 habitantes.

Recorrer sus calles es como adentrarse en un museo etnográfico al aire libre, donde conviven casas de montaña, hórreos y alpendres y, sobre todo, las emblemáticas pallozas. Estas construcciones de origen prerromano, con muros de piedra y característicos tejados vegetales, definen el paisaje de la aldea.

Las pallozas servían como vivienda, granero y establo, ya que tanto humanos como animales compartían el mismo espacio. "Esta aldea ancaresa alberga 14 pallozas que trasladan a los visitantes a otra época", indican desde Turismo de Galicia. Una de ellas ha sido restaurada y habilitada como museo etnográfico, la Casa do Sesto (habitada hasta 1970).

Interior Casa do Sesto pallozamuseocasadosesto.com

O Piornedo es un paraíso de montaña para disfrutar de la nieve como si no hubiera un mañana, ya sea con amigos, pareja o familiares. Además, es mucho más que sus conocidas pallozas. Aunque estas construcciones son su imagen más reconocible, la aldea ofrece un conjunto arquitectónico y paisajístico de gran valor que te deja conocer cómo era la vida en este precioso lugar.

Otro de sus elementos más singulares son sus hórreos cuadrados, elevados sobre cuatro pies y cubiertos por tejados a cuatro aguas. Su función era proteger las cosechas de la humedad y de animales como ratas. Junto a ellos hay alpendres y viviendas de piedra que te harán recorrer un museo sin saberlo.

Hórreo nevado en O Piornedo Shutterstock

En su parte más elevada se sitúa la iglesia de San Lorenzo. Está construida con muros de sillería granítica y cubierta con un tejado de pizarra. Su fachada presenta un arco de medio punto, un pequeño óculo y un modesto campanario rematado por una cruz de piedra. También merece la pena visitar la capilla dedicada a San Bartolomeu, que completa el patrimonio religioso de la aldea.

Justo al lado de la iglesia de San Lorenzo hay uno de los mejores miradores del entorno. Desde allí podrás observar una vista privilegiada de toda la aldea, con sus pallozas y casas tradicionales cubiertas de nieve.

Si además eres amante del senderismo, aquí encontrarás un verdadero paraíso de montaña con rutas complicadas como las del Pico Mustallar, al Pico Agulleiro o a la conocida Ruta dos Tres Bispos, por donde atravesarás paisajes increíbles de Galicia.