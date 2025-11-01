El pueblo de A Coruña donde comer mucho, bien y barato: "De los grandes representantes del queso gallego"

No hay nadie que no sepa que la gastronomía gallega destaca por su calidad y su sabor. Cualquier plato realizado a base de los productos frescos y autóctonos de la comunidad, es un auténtico manjar. National Geographic lo sabe, y por eso ha hecho una selección de los 10 pueblos de A Coruña donde mejor se come.

Entre los municipios que destaca la popular revista se encuentra Arzúa (A Coruña), del que dice que es "uno de los grandes representantes del queso gallego". Lo cierto es que el queso de Arzúa es uno de los más preciados y destacados de Galicia, y por eso no necesita presentaciones.

El queso es su mayor símbolo gastronómico

Plato con queso Festa do Queixo. RRSS Festa do Queixo

Los quesos en Galicia son un bien muy preciado. En Arzúa es todo un emblema que hasta lleva cinco décadas celebrando su propia fiesta en honor a este producto. Nació en 1975, y desde entonces nunca ha fallado. Acostumbra a celebrarse a primeros del mes de marzo y este año ha celebrado su 50 aniversario por todo lo alto.

Declarada Fiesta de Interés Turístico, sirve para celebrar, promocionar y exponer un producto local elaborado a partir de leche de vaca, que logró la denominación Producto Gallego de Calidad en 1989 y la Denominación de Origen Protegida en 1995.

"La primera mitad de la denominación de origen protegida Arzúa-Ulloa se extiende por el interior coruñés, mientras que su otro 50% brilla en la provincia de Lugo", comentan desde National Geographic. Conforman un territorio ganadero y láctico en el que el queso es el elemento fundamental.

Si nunca has acudido a la fiesta del queso de Arzúa para degustar ese manjar tan preciado por los gallegos, deberás aguantar hasta marzo de 2026.

Si no quieres esperar tanto, puedes comprarlo en alguna tienda de alimentación: forma generalmente redonda, textura blanca y sabor suave. Color blanco si está fresco, y algo más amarillento con el paso del tiempo.

Calles de Arzúa Shutterstock

Además del queso, National Geographic destaca de Arzúa su presencia en el Camino de Santiago, por lo que es "hogar de peregrinos y lugar de peregrinación de amantes del pulpo", y añade la recomendación de un par de restaurantes.

El primero de ellos es Casa Nené, un establecimiento que se define por ofrecer "la mejor comida tradicional gallega", y una estupenda bodega de vinos, tal y como comentan en sus redes sociales.

Otra opción que comenta la revista es Casa Chelo, "un clásico con una saga de cocineras al frente. Hay que probar su bacalao con queso de Arzúa-Ulloa y, sobre todo, la carne a la media hora", indican en la Guía Repsol.

Qué ver y hacer en Arzúa

Zona rural en Arzúa (A Coruña). turismo.gal

Arzúa es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad. Su ubicación en el Camino de Santiago Francés le aporta un fuerte carácter histórico, con capillas y vestigios medievales, destacando la Capela da Magdalena del siglo XIV.

La zona ofrece rutas de senderismo por paisajes verdes, bosques y ríos, ideales para caminar o pasear en bicicleta.

Uno de sus mayores atractivos naturales es la Fervenza das Hortas, una impresionante cascada de unos 30 metros, perfecta para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Fervenza das Hortas arzua.gal

El Embalse de Portodemouros, construido en 1968 junto con la central hidroeléctrica es otro espacio donde se pueden realizar paseos por la ribera del río Ulla o practicar actividades al aire libre.

También merece la pena visitar el área recreativa de Ribadiso, con merenderos, zonas deportivas y playa fluvial. Y, por supuesto, A Ponte de Ribadiso, de estilo gótico tardío datado en el siglo XII y considerado el más antiguo del municipio de Arzúa.