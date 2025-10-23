Uno de los mejores hoteles de la provincia de A Coruña: oasis de paz reconocido con 2 Llaves Michelin

La Guía Michelin no solo galardona a los restaurantes destacados por su buena cocina, sino que también guarda un especial reconocimiento a los mejores hoteles, destacando la calidad de su estancia y sus servicios. Son 109 hoteles en toda España reconocidos con Llaves Michelin, y 3 de ellos son gallegos.

De los tres hoteles gallegos reconocidos por la afamada guía, dos pertenecen a la provincia de A Coruña, pero solo uno de ellos cuenta con 2 Llaves Michelin: Casa Beatnik Hotel, en Vedra (A Coruña), muy próximo a Santiago de Compostela.

Único hotel de la provincia de A Coruña con 2 Llaves Michelin

Casa Beatnik Hotel casabeatnik.com

Reconocido con 2 Llaves Michelin, Casa Beatnik Hotel se ubica en el municipio coruñés de Vedra, perteneciente a la comarca de la capital gallega. Es un auténtico hotel boutique en el que poder disfrutar de una estancia con todas las comodidades y vivir una experiencia increíble.

Así, cuenta con la prestigiosa distinción que ofrece la guía a los "alojamientos más excepcionales del mundo" que son "mucho más que un simple sitio donde pasar la noche".

Dispone de 20 habitaciones diseñadas para el máximo confort. Puedes escoger entre suites o yurtas con un diseño súper innovador que te dejará sin palabras. Desde la Guía Michelin indican que "es un hotel boutique de lujo situado en la región vinícola de las Rías Baixas, cerca de Santiago de Compostela".

La fachada rosa vibrante del siglo XVIII llama la atención desde lejos, pero si decides visitarla, esto solo es el principio. El interior mezcla estilos inspirados en la obra de Yves Saint Laurent y en las culturas francesa, italiana y marroquí, creando un ambiente súper original y muy personal.

Piscina y pista de tenis de la Casa Beatnik Hotel www.casabeatnik.com y Guía Michelin

Piscina, spa, gimnasio o pista de tenis son algunas de las estancias que completan la experiencia que ofrece la Casa Beatnik para que todos sus huéspedes disfruten de una estancia sin igual.

"Aunque el salón, el bar principal y el bar de la piscina están siempre abiertos al público, puede mejorar su visita con un Pase de Día y disfrutar de la experiencia completa del hotel. Con un Pase de Día, tendrá acceso a nuestra piscina climatizada de agua salada y tumbonas, spa y saunas, canchas de tenis y pickleball, estudio de yoga y gimnasio", aclaran desde el hotel.

El alojamiento ofrece la opción de reservar una suite con "baño privado, desayuno gratuito cada mañana y wifi sin interrupciones en todo el establecimiento. Aparcamiento gratuito disponible y cada habitación incluye un minibar con agua, vino y aperitivos", informan desde la propia web del hotel.

Interior de una suite de la Casa Beatnik Hotel casabeatnik.com

Si deseas algo más innovador, también ofrecen yurtas de lujo ubicadas en el viñedo para vivir una experiencia diferente y muy especial que, seguro, te encantará y querrás repetir. Son viviendas de forma redondeada que utilizaban los nómadas en las estepas de Asia Central.

Interior de una yurta de la Casa Beatnik Hotel casabeatnik.com

La oferta gastronómica está muy cuidada. El restaurante Tribu "celebra la cocina honesta, innovadora y de temporada del chef Marcos Campos, galardonado con una estrella Michelin", mientras que Bambola "fusiona los clásicos italianos más apreciados con sabores y aromas audaces de tierras que antaño comerciaban a lo largo de la Ruta de la Seda".

Llaves Michelin en Galicia

Además de la Casa Beatnik, otro hotel de la provincia de A Coruña y uno de la provincia de Pontevedra también disponen de este gran reconocimiento.

Por un lado, destaca el Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga, un hotel a las afueras de Santiago de Compostela que ha sido reconocido con 1 Llave Michelin.

Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta da Auga y Guía Michelin

Es una antigua fábrica de papel del siglo XVIII que la familia Lorenzo García transformó en un hotel boutique. En su interior dispone de 45 habitaciones con vistas al jardín y a la increíble naturaleza que rodea todo el lugar.

El último hotel reconocido por la prestigiosa guía, es el Hotel Pepe Vieira, en Raxó (Pontevedra). Ha sido galardonado con 2 Llaves Michelin por su propuesta única que mezcla alta gastronomía y una experiencia hotelera de primer nivel.

Complejo Restaurante & Hotel Pepe Vieira pepevieira.com

Enclavado en un paraíso natural de la costa gallega, el Restaurante & Hotel Pepe Vieira es un lugar donde la gastronomía y la hotelería se unen para ofrecer una experiencia inolvidable que jamás vas a olvidar.