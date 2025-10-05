La cascada más desconocida de A Coruña para una escapada en otoño: agua cristalina y paisaje de cuento

La llegada del otoño es el momento perfecto para retomar el senderismo. Las temperaturas frescas, los colores cálidos y la mejor afluencia de turistas crean un entorno ideal para disfrutar de esta actividad en completa sintonía con la naturaleza.

En A Coruña, el viajero puede descubrir desde playas salvajes hasta bosques de cuento o pequeños pueblos con un pasado histórico fascinante. Con la bajada de las temperaturas, las rutas que llevan hasta cascadas se convierten en otra alternativa perfecta para disfrutar de la naturaleza.

Fervenza de Castriz, en Santa Comba (A Coruña) Turismo de Galicia

Enclavado en la Costa da Morte, Santa Comba (A Coruña) es un pequeño municipio de interior en cuyas inmediaciones se localiza la desconocida fervenza de Castriz, donde el río Mira, afluente del Xallas, cae desde unos 8 metros de altura en varios altos.

Llegar a este salto de agua desde Santa Comba es muy fácil: cogemos la carretera DP-2904 en dirección al lugar de Catriz. Después de recorrer 8 kilómetros veremos, en el margen derecho de la carretera y junto a un cruceiro, el indicador de la fervenza de Castriz.

Es en este punto donde comienza la ruta hacia la cascada. Será necesario caminar algo más de un kilómetro hasta encontrar un área de descanso acondicionada con mesas, bancos y parrillas, y rodeada de alisos, abedules, robles y laureles.

Junto a ella, una pasarela de madera nos facilitará el paseo, cinco molinos rehabilitados y la cascada, que se encuentra en el río Mira, afluente del Xallas, y cae desde unos 8 metros de altura en varios saltos, ofreciendo una bella estampa natural que invita a detenerse.

No hace falta alejarse mucho de la ciudad para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Santa Comba ofrece a los amantes del senderismo esta bonita ruta para completar en familia o con amigos. Si el tiempo acompaña, es una excursión perfecta de fin de semana para disfrutar de la naturaleza.

En verano, la fervenza de Castriz es un lugar perfecto para disfrutar de un refrescante baño, ya que a los pies de este salto se forma una bonita poza natural con agua muy refrescante, mientras que durante los meses más fríos se puede admirar la fuerza del agua.

Es en otoño e invierno cuando la caída de agua lleva su mayor caudal, aunque en verano también es buena época para disfrutar de un baño y relajarse en el área de descanso, con zona habilitada para comer y relajarse en las horas centrales del día.

"Un lugar muy tranquilo, bañado de calma y encanto. En el complejo hay varios molinos en un estado de conservación envidiable, abiertos al público para su deleite. También hay, tras la cascada, una represa que permite una acumulación de agua a modo de piscina natural que permite nadar", dice una de las reseñas de Google.

Y otra añade: "Rincón agradable con rutas para senderismo. Es un lugar tranquilo y agradable, para pasar en familia en sus comedores e incluso hacer barbacoa".