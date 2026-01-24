Coruña Secreta: El "juego social" gratuito que esconde dinero por toda la ciudad

La normalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha dado paso a que se incorporen nuevos hábitos o formatos que antes los usuarios percibían como novedosos pero acaban siendo una parte de la rutina.

Hacer un maratón de consumo de una serie televisiva, por ejemplo, ya supera al consumo lineal anterior donde tenías que esperar un tiempo entre capítulo y capítulo, emitido en una cadena de televisión en un día y en una franja determinada.

Por ello, los experimentos sociales, que han existido desde hace muchos años, también han ido mutando. Como cuando antaño firmabas un billete de las antiguas pesetas, y pagabas con él, dejando un mensaje que recorría España sin saber si algún día llegaría a su destinatario final.

En las últimas semanas en A Coruña ha emergido uno de ellos, con el formato de juego urbano real, bajo el usuario de Instagram @coruna.treasure.hunt.

Se trata de un juego casi instantáneo, donde tienes que estar atento. Los organizadores depositan un billete de una cantidad baja, entre 5 y 20 euros, cuñado con su propio sello, en un lugar escondido que debes adivinar a base de pistas en un vídeo publicado en formato reel donde se dejan ver algunos elementos de la zona.

El más rápido se lo queda y las normas marcan que debes subir un vídeo a tu perfil de Instagram para demostrar que hay ganador y no es una broma. No todos lo han hecho, hasta la fecha.

Todos los juegos

Su primera publicación llegó justo a las puertas de la navidad, el 23 de diciembre, aunque el perfil ha sido creado en marzo del año 2024 y cambió su nombre de Instagram hasta en dos ocasiones previamente.

Desde ese momento, se ha depositado un billete de 10 euros en María Pita el día de Navidad, en una de las jardineras de uno de los accesos al parking, y uno de 20 euros en el entorno de Esclavas al día siguiente. Para cerrar 2025, los organizadores escondieron otro billete de 20 euros el día de Nochevieja.

En 2026, han sido hasta cuatro ya los retos puestos en marcha: uno con 10 euros en el entorno de Sagrada Familia, otro de 20 euros en el del parque de Santa Margarita, otro de 10 euros en la zona de Monelos y otro de 20 euros en el parque de Oza.

Entre los usuarios, crecieron dos preocupaciones: por un lado, que el juego sea real y las personas que están detrás no lo depositen, graben el vídeo y lo retiren, y por otro que se acerque a sus zonas de influencia.

Los organizadores, que mantienen el anonimato, sostienen que todos los billetes se dejan y las normas marcan que debe subirse el vídeo con la recogida, dado que cada billete tiene su número de serie y su sello.

Las cinco reglas

El juego tiene cinco reglas: es gratuito, se debe mencionar en una historia con un vídeo del billete por parte del ganador, no se piden datos personales, no hay registro y la organización puede modificar el funcionamiento del juego para que funcione mejor.

Por el momento, más de 2.000 seguidores han decidido seguir a este perfil en busca de un pellizco del premio. Con ocho publicaciones, cuenta con un total de 17 perfiles a los que sigue, todos institucionales o vinculados con medios de comunicación, e incluso a los oficiales del Real Club Deportivo.