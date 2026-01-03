Coruña Secreta: ¿Por qué se llama "Baños de Arteixo" la carretera donde se ubica Marineda City?

Cuando Ismael Clemente, Consejero Delegado de MERLIN Properties, recibió la propuesta de crear un centro comercial en una carretera llamada "Baños de Arteixo", su reacción fue, cuanto menos, sorprendente.

Como buen andaluz, Clemente no pudo evitar cuestionarse el significado de ese nombre para un proyecto de tal envergadura. Durante la reciente inauguración de la ampliación de Marineda, el centro comercial más grande de Galicia, confesó que le había llamado bastante la atención la elección de esa ubicación. Un nombre tan peculiar no parecía el más adecuado para un moderno complejo comercial.

Sin embargo, en su primera visita a A Coruña, pudo comprobar que la historia detrás de ese nombre no tiene nada que ver con lo que podría imaginarse. La carretera que lleva el nombre de "Baños de Arteixo" es mucho más que una simple vía de paso hacia el municipio vecino. Esta carretera, que no llega a los 2 kilómetros de largo, recibe su nombre porque en el pasado era el camino que conectaba A Coruña con Arteixo, y por donde pasabas para llegar a sus famosas aguas termales.

El Balneario de Arteixo no es cualquier cosa. El edificio que aún sigue en pie, y que ahora están restaurando con una inversión millonaria, fue durante siglos un punto de encuentro muy importante en la zona. La Casa de Baños data de 1760. Ya en el siglo XVIII era un lugar de referencia para la gente que venía a relajarse, aprovechar las aguas termales y disfrutar del ambiente social y cultural de la época.

Durante el siglo XIX, la actividad en el balneario fue brutal, y eso hizo que esta carretera se volviera clave para la zona. Ahora, el edificio está en pleno proceso de restauración.

Edificio del Balneario de Arteixo.

El pasado mes de junio comenzaron las obras que permitirán recuperar el antiguo balneario, modernizarlo y ampliarlo. Todo ello con una inversión total de 2,7 millones de euros. Una subvención dotada de fondos europeos que gestiona la Xunta de Galicia, a través de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Concello de Arteixo.

La carretera que conecta dos mundos

A día de hoy, la carretera Baños de Arteixo sigue siendo una de las principales vías de acceso entre A Coruña y Arteixo. Muchos la usan para ir al polígono industrial de Sabón, donde está la sede de Inditex, o para llegar hasta Punta Langosteira, el puerto exterior de A Coruña. Con el tiempo, la carretera ha visto un aumento importante en el tráfico, y eso, claro, ha facilitado el desarrollo de la zona.

Todo esto ha ayudado a que se levanten proyectos como la ampliación de Marineda City, que se ha convertido en uno de los puntos más visitados de la ciudad. La carretera ahora tiene más movimiento que nunca, con miles de coches circulando a diario.

El contraste entre lo antiguo y lo moderno

Aunque a día de hoy la carretera de Baños de Arteixo es conocida por Marineda City, se espera que vuelva a recuperar su relación con el Balneario. Se espera que las obras finalicen en el segundo semestre de 2026.

Con su apertura, la Casa Termal recuperará ese punto de encuentro cultural en el que uno va a relajarse, pero también a conocer el lugar y todo lo que este tiene que aportar.