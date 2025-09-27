Coruña Secreta: Dfiesta, el grupo de amigos por WhatsApp que une amistades de toda Galicia

Poco se habla de lo complicado que puede resultar hacer amigos cuando te acercas a la edad adulta. Los niños son más espabilados para eso. Mudarse a una ciudad nueva, una separación o, simplemente, las vueltas de la vida pueden dejarte solo y con la necesidad de buscar un nuevo círculo de amistades.

Eso fue lo que le ocurrió a Miguel Fernández, vecino de O Porriño (Pontevedra) de 46 años. "Hace un año me quedé solo. Mis amigos de toda la vida tenían ya su vida hecha. Entré en un grupo de Facebook, vi que había mucha gente en la misma situación y decidí crear el WhatsApp", recuerda.

Lo que comenzó como una iniciativa para combatir la soledad se ha transformado, en tan solo nueve meses en un grupo de más de 50 personas que sitúan A Coruña y Pontevedra como punto de encuentro para quedar y conocerse los unos a los otros.

Creado el 25 de diciembre de 2024, Dfiesta -como se hacen llamar- acumula ya más de 110 planes organizados, una media de 13 planes al mes. Desde salidas a la Casa del Agua en A Coruña, tardes de tapas en el centro histórico, conciertos en locales o excursiones de fin de semana a Carnota para ver el mar de ardora. "Llegamos a ser 18 personas esperando en la playa", ríe Miguel.

Eso sí, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Podrían ser muchos más, pero en el camino ha habido unas cuantas bajas: "Muchos se pensaban que esto era algo rollo Badoo o Tinder. Estaban muy confundidos y traían intenciones muy diferentes a las nuestras", cuenta Miguel.

"Prefiero 20 personas que aporten positividad a 100 que no sumen nada", señala el fundador. Por eso, en el chat principal se mantiene un ambiente tranquilo y pacífico, con la organización apoyada en subgrupos: uno de información, otro de planes y un álbum de fotos privado. "Las imágenes solo se pueden ver dentro del grupo, no se pueden descargar ni compartir en redes sociales, porque cuidamos mucho la privacidad", puntualiza Miguel.

La próxima quedada la tienen este sábado en A Coruña. Irán de tapas y luego a un concierto. Con edades comprendidas entre los 35 y 65 años, la media en torno a los 50. "El lema es sumar empatía, afecto y compromiso en unir personas", explica Miguel, que ejerce de dinamizador del grupo.

Una media de 13 planes al mes

El grupo funciona de manera participativa: se lanzan encuestas para que cada persona pueda votar qué plan prefiere y se organiza en función de los resultados.

Desde entonces, el proyecto se ha consolidado como una alternativa para quienes quieren ampliar su círculo social, especialmente en edades en las que resulta más difícil hacerlo. "Hay personas que estaban solas en A Coruña y hoy tienen tres o cuatro amigos con los que quedan todas las semanas. Ese es el verdadero valor de Dfiesta", resume su fundador.

En apenas nueve meses, la iniciativa demuestra que la empatía y las ganas de compartir son capaces de transformar la soledad en amistad y compañía. O como resume Miguel: "Cuando te quedas solo, tienes que moverte. Y qué mejor manera que hacerlo acompañado".