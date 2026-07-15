Ya es oficial: abre un parque de 33.000 m2 con dinosaurios a tamaño real y entrada gratuita para estas personas

Los dinosaurios habitaron la Tierra durante la era Mesozoica. Especies tan conocidas como Triceratops, Tyrannosaurus rex y Diplodocus vivieron durante las etapas del Jurásico y Cretácico, mientras que el Herrerasaurus y el Coelophysis pertenecen al Triásico.

66 millones de años después de su extinción, los dinosaurios continúan cautivando tanto a expertos como a aficionados. De hecho, existen numerosos museos y parques temáticos al aire libre dedicados a estos fascinantes animales, entre ellos el recién inaugurado Terra Núblar.

23 especies animatrónicos a tamaño real

En un robledal de 33.000 metros cuadrados (m2) de Outeiro de Rei (Lugo), Terra Núblar es el único parque de su clase en el noroeste Peninsular, con réplicas de dinosaurios y animales de la Edad de Hielo.

El parque ofrece un viaje al mundo prehistórico donde la naturaleza y los dinosaurios del Cretácico y Jurásico, como el Spinosaurus, el Velociraptor, el Brachiosaurus y el Mamut lanudo, cobran vida.

Terra Núblar cuenta con cinco paseos temáticos, cada uno de los cuales transporta al visitante a una época diferente.

El Paseo de Mila está dedicado a la Edad de Hielo, mientras que el Paseo de los Voladores se centra en especies como Quetzolcoatlus y Pteranodon.

Por su parte, el Paseo de la Victoria reúne una muestra de dinosaurios carnívoros, mientras que el Paseo de los Herbívoros está dedicado a las especies herbívoras del Jurásico. Por último, el Paseo del Carmen exhibe animales del último período de la era Mesozoica.

De la Edad de Hielo al Cretácico, el parque temático reúne en total a 23 dinosaurios animatrónicos a tamaño real, con movimiento, sonido "y un nivel de detalle que te pondrá la piel de gallina",

Cuenta también con zona de juegos y pícnic, cafetería, kiosco y tienda. En temporada alta abrirá de lunes a domingo entre las 10:00 y las 19:00 horas, y en temporada baja de miércoles a domingo entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Las entradas tienen un precio de 15,50 euros para jóvenes y adultos, mientras que los niños de 4 a 12 años pagan 12 euros y los menores de 3 años pueden acceder de manera totalmente gratuita.

Asimismo, existen descuentos para personas con una discapacidad igual o superior al 33% y un pase anual, personal e intransferible, disponible por 60 euros.

¿Cómo llegar?

Terra Núblar está en Outeiro de Rei (Lugo), a pocos minutos del centro de Lugo y bien conectado con toda Galicia.

El parque es fácilmente accesible tanto en coche, a través de la autovía A-6 o la carretera N-VI, como en los autobuses interurbanos que conectan Lugo con Outeiro de Rei.