Esta Semana Santa llega a As Cancelas en Santiago la tercera edición de su exitoso Festival de Magia

Las presentaciones serán gratuitas y estarán a cargo de algunos de los mejores ilusionistas del país con espectáculos que han triunfado en Got Talent

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El centro comercial As Cancelas se convertirá en escenario de la tercera edición del Festival de Magia esta Semana Santa. Cada día se presentará un espectáculo diferente dirigido a todos los públicos. Todas las funciones serán gratuitas hasta completar el aforo y estarán a cargo de algunos de los ilusionistas más destacados del país con espectáculos que han tenido éxito en Got Talent.

El programa comenzará el lunes 30 de marzo con Roberto Lolo y su espectáculo “The Showman”. El martes 31 será el turno de Iago Saavedra con “El sentido de lo imposible”, un show en el que la ilusión desafía la lógica. El miércoles 1 de abril, Nano Arranz subirá al escenario con “¡Con lo tonto que es!”, que combina humor y magia. El jueves 2 de abril, Melanie presentará “Por arte de magia”. Para cerrar la semana, el sábado 4 de abril, Nacho Samena ofrecerá “Samenízate”, un espectáculo interactivo que invita al público a participar.

“En As Cancelas creemos que la magia está en los pequeños momentos compartidos, por eso cada espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, se sorprenda y se ría juntos”, explica Javier Nicolás Blanco gerente del centro comercial.

Tras el éxito de ediciones anteriores, el festival se ha consolidado como una cita destacada para los aficionados a la magia y al ilusionismo y se ha convertido en un referente de ocio durante la Pascua en Santiago de Compostela.

Acerca de As Cancelas

Con 50.000 m2 y 2.300 plazas de aparcamiento gratuitas, As Cancelas es el centro comercial líder en el área de Santiago de Compostela. Copropiedad de Carmila y Realia, la oferta del centro se distribuye en tres plantas en las que destacan las 8 salas de cine de CINESA, un Hipermercado Carrefour, 15 locales de restauración y una completa variedad de tiendas de moda que agrupan sus descuentos y promociones a través de la tarjeta de fidelización del centro.

As Cancelas es un espacio pensado para la comodidad del visitante, con una oferta de ocio y cines que se mantiene abierta de lunes a domingo los 365 días del año y que cuenta con parking gratuito también para bicicletas y motos, zona WiFi, taquillas y sala de lactancia.

Siempre pensando en las familias, As Cancelas cuenta con el Club de Celi, un club que aglutina todas las actividades infantiles del centro, siempre gratuitas, y que cuenta ya con más de 20.000 socios.