Las fiestas infantiles de Navidad arrancan este sábado en los centros cívicos de A Coruña

Centro Cívico de O Castrillón. Concello de A Coruña.

Las fiestas infantiles de Navidad en los centros cívicos municipales comenzarán este sábado con una programación que incluye animación infantil, actividades lúdicas y talleres dinámicos, además de la esperada visita de los Reyes Magos.

Todas las celebraciones contarán con propuestas pensadas para el público infantil y con la presencia de Sus Majestades de Oriente, que recogerán las cartas de los niños y niñas participantes.

La inscripción puede realizarse directamente en la conserjería de cada centro cívico.

El programa se desarrollará en distintos barrios de la ciudad. Las fiestas tendrán lugar en O Castrillón (sábado 27, 16:30 horas), Monelos (sábado 27, 17:30), Eirís (domingo 28, 16:30), San Diego (domingo 28, 17:30), Elviña (lunes 29, 16:30), Palavea (lunes 29, 17:30), Monte Alto (martes 30, 17:30), Os Rosales (viernes 2, 16:30), Novoboandanza (viernes 2, 17:30), Os Mallos (sábado 3, 16:30), Mesoiro (sábado 3, 18:30), San Pedro de Visma (domingo 4, 17:30) y Cidade Vella (domingo 4, 16:30).

Cada sesión contará con juegos y actividades diferentes.

Además, la programación infantil se completará con las últimas sesiones de talleres y actividades de la Casa dos Xoguetes, que se desarrollarán hasta el sábado 3 de enero, ampliando así la oferta de ocio navideño para los más pequeños.