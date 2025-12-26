Coruña The Style Outlets se llenará de magia durante ocho días

Coruña The Style Outlets y Ilusiona se han unido para llenar de magia ocho días inolvidables. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, las familias podrán disfrutar de espectáculos llenos de ilusión a las 18:00 horas. Y como broche de oro, el 5 de enero, uno de los días más especiales del año, la magia llegará a las 12:30 horas.

Para facilitar las compras navideñas, el sábado 27 de diciembre el centro ampliará su horario una hora más, cerrando a las 22:00 horas, perfecto tanto para compras planificadas como de última hora. Además, habrá un punto de empaquetado gratuito para envolver tus regalos.

Además, el centro comercial continúa con su programación de Navidad. Los sábados y domingos hasta el 5 de enero, de 12:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de talleres de Navidad con manualidades y mucha diversión.