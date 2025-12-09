A Coruña impulsa nueve talleres infantiles de cocina en los mercados municipales por Navidad

El Ayuntamiento de A Coruña ampliará este año su ciclo de talleres infantiles de cocina, una propuesta ya consolidada dentro de la programación navideña que busca introducir a los más pequeños en el mundo culinario y despertar su curiosidad desde edades tempranas.

Las actividades, completamente gratuitas, se desarrollarán entre el 22 y el 30 de diciembre en distintos mercados municipales, siempre en horario de 11:00 a 13:00 horas, con el objetivo de llenar estos espacios de aprendizaje, sabores y diversión.

Para participar será necesario solicitar plaza, ya sea de forma presencial en las conserjerías de los mercados o a través del correo electrónico inscripciones@totemgestion.com.

El plazo se abrirá mañana, miércoles 10 de diciembre, a las 10:00 horas, y se cerrará el viernes 12 a la misma hora, siempre hasta completar aforo.

Las sesiones tendrán lugar en los mercados municipales de Adormideras, Elviña, Monte Alto, Eusebio da Guarda, San Agustín y Ramón Cabanillas, que, en distintas fechas, acogerán las propuestas culinarias dirigidas a las niñas y niños de la ciudad.

A lo largo de los días, los pequeños participantes experimentarán con ingredientes y preparaciones sencillas que les permitirán aprender mientras juegan, descubriendo sabores y técnicas que podrán repetir en casa.