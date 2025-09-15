A Coruña dice adiós otra vez a su tiovivo: ¿Volverá de nuevo estas navidades?

Tal y como estaba previsto, este 15 de septiembre el tiovivo de O Parrote dejó de girar. Desde primera hora de la mañana, los operarios comenzaron a desmontar las piezas de una de las atracciones favoritas de los coruñeses.

Aunque su apertura se retrasó unos tres días por culpa de una avería, la fecha de cierre se mantuvo intacta.

Eso sí, la acogida no pudo ser mejor durante estos tres meses de verano: "Se notó que la gente lo echaba de menos", confesaba el dueño de la atracción.

Ahora, la incógnita está en qué ocurrirá con el tiovivo, que vuelve a desaparecer de O Parrote.

La autorización había caducado en 2024 y, por ley, no fue posible renovarla. Durante este tiempo la atracción se restauró en varias ocasiones y se sometió a trabajos de mantenimiento para su puesta a punto.

Los propietarios confían en poder regresar en Navidad, como en los dos últimos años, aunque todo depende de que el Concello lo autorice: "A ver si nos dejan", comenta el responsable.