La campaña finalizará el 20 de noviembre o antes, en caso de agotar el crédito Shutterstock

Disponible el 20 de octubre: hasta 100 euros de descuento para gastar en ropa, zapatos y más en estas tiendas

La nueva edición de MercaNaVila ya está aquí. El programa de apoyo al comercio local de los pequeños ayuntamientos de A Coruña arrancará el próximo martes, 20 de octubre, según ha confirmado la Diputación provincial.

La convocatoria de 2026 llega después del éxito alcanzado el año pasado. En esta ocasión, la Diputación movilizará más de 5 millones de euros para incentivar las compras en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Hasta 100 euros para gastar en el comercio local

A través del programa MercaNaVila, las personas mayores de 18 años podrán beneficiarse de descuentos acumulables de hasta 100 euros. Las bonificaciones se aplicarán directamente en el momento de la compra, con descuentos de entre 10 y 30 euros, en función del importe del ticket.

En compras de 50 euros o más, el descuento será de 30 euros. Para tickets de entre 30 y 50 euros, se aplicará una rebaja de 20 euros, mientras que las compras de menor importe, entre 20 y 30 euros, tendrán un descuento de 10 euros.

Para obtener el bono descuento de 100 euros, deberás darte de alta en la web MercaNaVila.gal y descargarlo. "El bono tiene formato digital con código QR y el importe de los descuentos se irá consumiendo en función del valor de la compra", informa la Diputación.

¿Quiénes pueden utilizar el bono? Cualquier persona, mayor de 18 años, independientemente de su concello de residencia, siempre que realice la compra en uno de los establecimientos adheridos situados en los municipios participantes.

Cada cliente podrá beneficiarse de hasta 100 euros en descuentos directos, que podrá ir gastando en los comercios identificados con el distintivo de la campaña. Los bonos podrán utilizarse entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre.

"En caso de agotarse el crédito del programa, los descuentos descargados ya no se podrán utilizar", advierte la Diputación.

Adhesión de los comercios hasta el 20 de octubre

El plazo para que los establecimientos se adhieran al programa estará abierto hasta el 20 de octubre a las 09:00 horas. La institución provincial prevé superar ampliamente los 1.000 comercios en esta segunda edición.

"Este gasto repercutirá directamente en los negocios participantes y en la economía de los municipios de menor población".

Para participar en la campaña, basta con registrarse en la página web MercaNaVila.gal y rellenar el formulario de solicitud con los detalles del establecimiento (razón social, nombre comercial, número de teléfono, página web, dirección, etc.).