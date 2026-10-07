Yolanda Díaz, 55 años: "Nací en una casa muy política. Mientras estudiaba trabajé limpiando casas y poniendo copas"

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, acudió en 2022 al programa Salvados de La Sexta, junto al periodista Gonzo. Además de abordar la actualidad política de aquel momento, ambos recorrieron las calles de Santiago de Compostela mientras la gallega recordaba algunos episodios de la etapa en la que vivió en la ciudad.

Durante la conversación, Yolanda Díaz habló también de su infancia y adolescencia en el seno de una familia de clase obrera. Explicó que, desde muy joven, tuvo que trabajar, al igual que sus hermanos, para contribuir a la economía familiar.

"La democracia te la enseñan en casa y creo que eso es lo que me han enseñado"

Yolanda Díaz ha explicado en distintas ocasiones que muchos de los valores que han marcado su trayectoria personal y política los aprendió gracias a su familia. Al recordar su infancia y adolescencia, destaca especialmente la importancia de la educación recibida en casa y la influencia de sus padres.

"Siempre digo que la democracia te la enseñan en casa y creo que eso es lo que me han enseñado", le comentó a Gonzo. Para Díaz, haber crecido en su entorno fue una suerte y una gran experiencia: "Soy una afortunada porque he vivido una vida y conocido a unas personas que no todo el mundo tuvo la suerte de conocer".

Su padre, Suso Díaz, destacado sindicalista gallego y secretario general de Comisiones Obreras entre 1992 y 2000, fue una figura que tuvo una gran influencia en la formación de sus ideas. Cuando Gonzo le preguntó si su vinculación con la política procedía de su familia, Yolanda le explicó que nació y se crió en un ambiente muy comprometido.

"Nací en una casa muy política. Me han enseñado en mi casa que había que defender las ideas por las que una cree y, sobre todo, que hay que mejorar la vida de la gente. Esto es lo que me llevo de aprendizaje y creo que lo he hecho siempre", explicó.

Para ella, la política estuvo presente desde su infancia, no solo como una mera cuestión ideológica, sino también como una manera de entender la sociedad y de cómo esta está formada.

La situación económica de la familia también hizo que tanto Yolanda como sus hermanos comenzaran a trabajar desde jóvenes. Su madre era ama de casa, aunque durante la etapa en Santiago de Compostela trabajó limpiando en el Hospital Provincial de Conxo.

"¿Lo requería la economía familiar?", le preguntó Gonzo, a lo que Yolanda respondió: "Pues claro, sin lugar a dudas". Y no solo eso, tanto Yolanda como sus dos hermanos mayores también trabajaban a la vez que estudiaban para colaborar con la economía de su familia.

La propia Yolanda recuerda aquella época, mientras pasea con Gonzo por Santiago de Compostela, como una etapa en la que tuvo que desempeñar varios empleos mientras estudiaba. "En esta ciudad trabajé de todo. Estudiando en el instituto limpiando casas, poniendo copas... haciendo de todo", relató durante la entrevista.

Así, la infancia y adolescencia de Yolanda Díaz estuvieron marcadas por los fuertes valores políticos que le inculcaron sus padres, pero también por el esfuerzo y sacrificio para contribuir en la economía familiar. Una etapa que, como ella ha señalado en alguna ocasión, fue fundamental para comprender su forma de entender la política.