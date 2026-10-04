Buscan voluntarios para vivir gratis en una casa de 300 m2 a cambio de ayudar a limpiar la finca

Bob y Eline, una pareja de los Países Bajos, se han mudado recientemente a Galicia y han publicado un anuncio en Workaway, una plataforma de intercambios culturales y voluntariado, en el que buscan a personas que quieran ayudar en su finca de 1,7 hectáreas a cambio de alojamiento gratuito en Trabada (Lugo) durante un mínimo de una semana.

Según explican en el anuncio, podrían necesitar voluntarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, con el objetivo de ayudar a mantener la finca en buenas condiciones y realizar diversas tareas en el interior de la vivienda de unos 300 metros cuadrados.

Voluntarios a cambio de vivir gratis

Frodo el border collie de la pareja, en la finca Workaway

"Nos gustaría recibir ayuda con nuestra finca de 1,7 hectáreas. Por ejemplo: eliminar zarzas, construir cobertizos, crear un huerto, quitar hiedra, levantar cercas, limpiar terrazas a presión, etc. ¡También nos gustaría contar con ayuda en el interior! Pintar paredes, redecorar habitaciones, montar muebles, crear murales artísticos, preparar la cena, limpiar, etc", indica la pareja de jóvenes en el anuncio.

Ambos llegaron recientemente al rural gallego junto a Frodo, su border collie, con el único fin de "escapar del ajetreo de la vida cotidiana" y conseguir un ritmo de vida más pausado y tranquilo. "Nuestro objetivo principal respecto al terreno es devolver la mayor parte a la naturaleza con el tiempo, creando así un bosque de plantas y árboles autóctonos. El resto de la finca se destinará a nuestro propio huerto y jardín", explican.

Esta ayuda que solicitan no es en vano, sino que ofrecen alojamiento totalmente gratuito en el que dispondrás de tu propia habitación y un baño propio. Solo tendrás que compartir la cocina y la sala de estar, para lo demás tendrás plena privacidad.

Estancias interiores de la vivienda Workaway

La casa es de grandes dimensiones, unos 300 m2, y se sitúa en una finca de 1,7 hectáreas para la que necesitan voluntarios que les ayuden a mantenerla limpia. "Nuestro sueño es llevar una vida lo más autosuficiente posible y a un ritmo pausado. Nos gustaría empezar cultivando un gran huerto que nos abastezca de alimentos durante todo el año", continúan.

Si tienes perro, eso no es un problema, aunque piden que se informe de ello con antelación, ya que su perro no se lleva bien con todas las razas. Respecto al idioma, hablan inglés y neerlandés, mientras que de español tienen un nivel principiante y gran interés por perfeccionarlo.

Las reseñas "excelentes" de otros voluntarios

Este anuncio cuenta con tres valoraciones que, sin duda, demuestran la gran hospitalidad y trato que la pareja de los Países Bajos ofrece a los voluntarios que acuden a su casa.

"Fue un auténtico privilegio poder pasar un tiempo en Galicia con Bob, Eline y Frodo. Son una pareja interesante, amable y generosa", comentó Deborah. Y añadió: "La zona es rica en naturaleza, ofrece buenos paseos y cuenta con playas preciosas. Espero haber contribuido a su nueva vida allí trabajando en el jardín y ayudando a construir una cerca natural".

Algo parecido opinaron Breeanna y Aiden que, tras haber sido voluntarios, confirman que "la experiencia fue absolutamente increíble".

"Eline y Bob son unas de las personas más increíbles y bondadosas que conocerás jamás. Desde el momento en que llegamos, nos hicieron sentir como en casa. Eline cocina de maravilla y tuvimos la suerte de probar una comida holandesa fantástica. El trabajo también fue estupendo; pasamos la mayor parte del tiempo en el jardín quitando malas hierbas y realizando tareas de mantenimiento general", comentan.