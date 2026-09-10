Tanxugueiras responden al odio de unos pocos con su voz y a golpe de pandereta en La Revuelta: "Amamos nuestra cultura"

Tanxugueiras, el trío formado por las gallegas Aida, Olaia y Sabela, acudieron anoche a La Revuelta, donde hablaron con David Broncano sobre el complicado momento que vivieron recientemente sobre un escenario en Palencia. Durante uno de sus conciertos de su gira de O Cuarto, varios participantes en una manifestación por Ceuta intentaron impedir que la actuación diera comienzo. Sin embargo, como ellas mismas señalaron, aunque "el odio hace mucho ruido", no consiguieron frenarlas y las artistas continuaron adelante con el concierto.

Ayer, además, protagonizaron la primera actuación en directo de esta temporada de La Revuelta, en una auténtica celebración de la cultura y lengua gallegas. As Tanxugueiras hicieron vibrar el escenario con sus voces y una potente percusión a base de panderetas y latas de pimentón, ataviadas con vestimenta tradicional de Galicia y acompañadas por el grupo AdeLina, al que Aida definió, con mucho humor, como "las mejores pandereteiras de Galicia, después de nosotras".

La respuesta de Tanxugueiras a la polémica de Palencia

Tanxugueiras recordaron en La Revuelta el tenso momento que vivieron recientemente durante un concierto en Palencia. El grupo se vio envuelto en una situación de tensión después de que varias personas que participaban en una manifestación en apoyo a la situación de Ceuta comenzasen a increparlas, con gritos como "¡fuera, fuera!", aunque no sabían si exactamente esos cánticos se debían a que cantaban en gallego o si simplemente el objetivo era boicotear su actuación, como podía haber sido cualquier otra.

La situación hizo que las artistas saliesen al escenario "bastante asustadas" y le admitieron a Broncano que "al principio fue duro". A pesar de lo ocurrido, las gallegas decidieron salir finalmente al escenario, respaldadas por buena parte del público palentino que sí que quería disfrutar de su concierto y de la cultura gallega: "Recibimos tanto amor por parte de los palentinos que no dudamos un segundo en salir", señalaron.

Para Tanxugueiras, la mejor manera de responder ante situaciones de este tipo es continuar haciendo lo que mejor saben hacer: "Lo que más honra a los artistas es combatir todo con nuestra música", y así lo hicieron con una actuación en directo que puso la piel de gallina a todo el público y espectadores.

España se rinde a la cultura gallega gracias a Tanxugueiras

"Somos Tanxugueiras, tres pandereteiras de Galicia, amamos nuestra tierra y nuestra cultura". Así se presentaron Aida, Olaia y Sabela al público del programa, donde reivindicaron el papel de la música tradicional gallega y explicaron que, aunque la pandereta es uno de los instrumentos más utilizados históricamente por las mujeres en Galicia, también recurrían a "muchas cosas más, lo que encontraban por casa".

Como ejemplo, le regalaron a Broncano una lata de pimentón decorada con clichés gallegos hechos por la Inteligencia Artificial y utilizada como instrumento de percusión.

Junto a sus voces, las panderetas, las latas de pimentón y el grupo AdeLina, Tanxugueiras ofrecieron una actuación que puso la cultura y la lengua gallegas en el centro del prime time de la televisión pública. Interpretaron "Canto de seitura de Fumaces e Xota e muiñeira de Mangüeiro" y "Mentres brille", desatando una oleada de reacciones en las redes sociales.

Artistas como Fillas de Cassandra, Abraham Cupeiro o Rozalén felicitaron al trío, mientras numerosos espectadores destacaron la diversidad cultural y lingüística. "No entiendo gallego y aún así la emoción se transmite. Esta es la España que queremos, la España que es de verdad", escribió una usuaria.

Otra resumió el sentir de muchos espectadores: "Pelos de punta de principio a fin. ¡Qué bonitas son las lenguas cooficiales de nuestro país y qué rica la cultura que tenemos!".

"Contra o fascismo, pandeiretas. Bravas Tanxugueiras. Orgullo de ser galega", compartía otra usuaria.