Estos son todos los planes que no te podrás perder este fin de semana en A Coruña Quincemil

Estrenamos segundo fin de semana de septiembre con el regreso de las proyecciones cinematográficas a la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano. Paralelamente, se subirán a diferentes escenarios coruñeses el humorista Ignatius Farray y el elenco de As gardiás ou o nó do tecelán, una obra teatral de Nasser Dejemaï.

Los eventos más destacados de estos días son, sin duda alguna, los conciertos de La Oreja de Van Gogh y el rapero argentino conocido como YSY A. Finalmente, el fin de semana pondrá su broche de oro en la ciudad herculina con la celebración de las fiestas del barrio de Falperra.

Conciertos del fin de semana

La Oreja de Van Gogh. Laorejadevangogh.com

El viernes 11 a las 22:30 horas rapero, compositor y diseñador argentino que lleva a la espalda la vanguardia del sonido trap latino, YSY A, actuará en la sala Inn Club ante un público con el aforo completamente agotado.

El viernes 11 y sábado 12 a las 21:30 horas podremos disfrutar de dos emocionantes citas en el Coliseum de la mano de la formación original de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos de pop más destacados de la época de los 2000 en España. Gozan de auténticos hits internacionales, como Rosas, una canción que ha marcado varias generaciones.

Partidos de fútbol del fin de semana

Las jugadoras del Dépor Abanca celebran un gol. @RCDeportivoFem

Este fin de semana volvemos a tener cita doble en el Estadio de Riazor con nuestros dos equipos blanquiazules de fútbol:

El viernes 11 a las 20:45 horas el Dépor Abanca se enfrentará al R. Madrid C.F. en un nuevo enfrentamiento dentro de la programación de la Liga Femenina de Fútbol.

El domingo 13 a las 16:00 horas será el turno del R.C. Deportivo de enfrentarse al S.D. Ponferradina en busca de una nueva victoria.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los fotogramas de las películas que se proyectarán este fin de semana Filmoteca de Galicia

Tras un mes de descanso, las proyecciones regresan a la ciudad herculina. Una vez más, podremos disfrutar de un fin de semana lleno de diferentes ciclos de películas y documentales a precios populares en dos emblemáticas salas de A Coruña: la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 10 a las 20:00 horas - El limpiabotas (Sciusciá) de Vittorio de Sica

a las 20:00 horas - El limpiabotas (Sciusciá) de Jueves 10 a las 20:30 horas - Proyección de obras de Miñuca y Fernando Villaverde

a las 20:30 horas - Proyección de obras de y Viernes 11 a las 18:00 horas - Mulleres da reconversión de Iago Varela

a las 18:00 horas - Mulleres da reconversión de Sábado 12 a las 18:00 horas - Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette) de Vittorio de Sica

a las 18:00 horas - Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette) de Vittorio de Sica Domingo 13 a las 20:30 horas - Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette) de Vittorio de Sica

Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:

Amazomanía de Nathan Grossman - Jueves 10 a las 20:00 horas

- a las 20:00 horas Handed Girl (La chica zurda) de Shih-Ching Tsou - Jueves 10 a las 20:00 horas, viernes 11 a las 20:00 horas y sábado 12 a las 17:30 y 20:00 horas

- a las 20:00 horas, a las 20:00 horas y a las 17:30 y 20:00 horas City Lights (Luces de la ciudad) de Charlie Chaplin - Viernes 11 a las 20:00 horas y sábado 12 a las 17:30 y 20:00 horas

El show de Ignatius Farray

Espectáculo 'El show de Ignatius Farray' Cedida

El viernes 11 a las 21:00 horas podremos disfrutar en el Teatro Colón de un gran espectáculo humorístico del cómico Ignatius Farray.

Se dio a conocer a través del programa de Cadena Ser La vida moderna, el cual compartía con otros célebres cómicos del país: David Broncano y Héctor de Miguel. Actualmente destaca por su colaboración en el programa A vivir de Carles Francino.

¿Quieres pasar una noche de risas con uno de los humoristas más destacados de nuestro país? ¿Entonces a qué esperas para conseguir tus entradas?

Carrera Popular Volta a Oza

Cartel de la edición de 2026 de la Carrera Popular 'Volta a Oza' Cedida

El domingo 13 tendrá lugar la Carrera Popular Volta a Oza, la prueba atlética que abrirá la segunda temporada de 2026 de Coruña Corre.

El circuito consistirá en más de 6 kilómetros de trazado y pasará por las calles de Os Castros, Eirís y O Castrillón. La salida y meta será en el Parque de San Diego.

Los horarios de cada categoría son los siguientes:

10:00 horas - Absoluta (2008 y anteriores)

- Absoluta (2008 y anteriores) 11:15 horas - Sub18 (2009-2010)

- Sub18 (2009-2010) 11:30 horas - Sub16 (2011-2012)

- Sub16 (2011-2012) 11:45 horas - Sub14 (2013-2014)

- Sub14 (2013-2014) 12:00 horas - Sub12 (2015-2016)

- Sub12 (2015-2016) 12:15 horas - Sub10 (2017-2018)

- Sub10 (2017-2018) 12:30 horas - Peques (2019 y posteriores)

Fiestas del Barrio da Falperra

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Falperra Cedida

El sábado 12 y domingo 13 regresan un año más las fiestas del barrio coruñés de Falperra, una de las últimas celebraciones populares de la ciudad herculina durante la época de verano.

Serán dos días completos dedicados a la música y entretenimiento para todos los públicos:

Sábado, 12 de septiembre

13:30 horas - El Corta

16:30 horas - DJ con música variada

17:00 horas - Baile a cargo de Danza 10

18:00 horas - Fiesta de la Espuma

19:30 horas - Varela & Rois

22:00 horas - Carlos Bau & 80 Razones

Domingo, 13 de septiembre

Todo el día - Día do Comercio na Rúa

13:30 horas - Version's Band

18:00 horas - La Indirigible

20:30 horas - Son de Camagüey

A lo largo de ambas jornadas se podrá disfrutar de diferentes propuestas de juegos infantiles gratuitos.

Espectáculo GaleRock & Magic del Mago Teto - ForuMáxico 2026

El Mago Teto se presentará este fin de semana en el Fórum Metropolitano Cedida

El sábado 12 a las 19:00 horas tenemos cita en el Auditorio del Fórum Metropolitano para disfrutar en familia del Mago Teto y su show en vivo GaleRock & Magic, un espectáculo musical lleno de humor en el que el músico y humorista hará un viaje por el valor de nuestra historia musical a través de canciones típicas del antiguo programa gallego Xabaril Club.

Representación de As gardiás ou o nó do tecelán de Nasser Dejemaï

Cartel de la obra 'As gardiás ou o nó do tecelán' de Nasser Dejemaï Cedida

El viernes 11 a las 20:00 horas el Teatro Rosalía acogerá la representación de la obra As gardiás ou o nó do tecelán de Nasser Dejemaï, una pieza teatral que explora el deseo de vivir y la solidaridad comunitaria.

La obra gira alrededor del humilde piso de Rosa, donde viven otras tres mujeres, antiguas trabajadoras de la industria textil. Sin embargo, la vida de estas ancianas cambiará cuando la hija de Rosa, Victoria, proponga trasladarla a una residencia y vender el apartamento.

Feria del Disco

Cartel de la edición de 2026 de la Feria del Disco Cedida

El domingo 13 el Hotel Hesperia volverá a acoger una nueva edición de la Feria del Disco, donde se podrá vender, comprar e intercambiar música en formato vinilo, single, CD y mucho más.

Se podrá acceder gratuitamente al recinto de celebración de la feria en horario de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.