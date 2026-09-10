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Fiestas de A Parrocheira, conciertos y carreras populares: ¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol?
El segundo fin de semana del mes de septiembre presenta una serie de eventos para todos los públicos en Ferrol
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Durante este fin de semana empezamos a despedirnos de la época veraniega con la celebración de las últimas fiestas populares de la ciudad ferrolana. A lo largo de estos días disfrutaremos de la música, entretenimiento en vivo, sesiones vermú y opciones gastronómicas que traerán consigo las fiestas de Santa Uxía de Mandiá y A Parrocheira del Barrio Viejo.
El fin de semana se completará con el concierto que dará el grupo de punk rock local Acaba2 en la sala La Room y la Carrera Nocturna que recorrerá el centro histórico de la ciudad ferrolana.
Concierto de Acaba2
El sábado 12 a las 23:45 horas la sala La Room acogerá un concierto de Acaba2, la banda de punk-rock sin frenos que promete conquistar la escena musical ferrolana.
¿Estás preparado para disfrutar de una noche llena de los mayores éxitos de Green Day, The Offspring, Blink-182 y muchos más?
Fiestas de Santa Uxía de Mandiá
El sábado 12 y el domingo 13 arrancarán las fiestas de Santa Uxía en el barrio ferrolano de Mandiá. Serán dos días completos de conciertos, pasacalles y sesiones vermú dedicadas a los vecinos y visitantes.
La programación completa de las fiestas de Santa Uxía de Mandiá:
Sábado, 12 de septiembre
- 08:00 horas - Dianas y alboradas
- 09:00 horas - Pasacalles con gaiteiros
- 13:00 horas - Misa solemne en honor a la Santa amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá
- 14:30 horas - Sesión vermú a cargo de D'Vicio
- 22:00 horas - Verbena con Unión y Fuerza
Domingo, 13 de septiembre
- 13:00 horas - Misa solemne amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá
- 14:30 horas - Sesión vermú con Jaque
Fiestas de A Parrocheira de Ferrol Viejo
Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 se celebrarán las tradicionales fiestas de A Parrocheira del Barrio Viejo de Ferrol. Durante tres días, vecinos y visitantes de la localidad ferrolana podrán disfrutar de música, entretenimiento, actividades infantiles, opciones gastronómicas y mucho más.
Viernes, 11 de septiembre
- 18:00 horas - Flyin' Mosquitos
- 20:00 horas - Pregón del alcalde José Manuel Rey Varela
- 22:00 horas - Verbena con Nuevo Plan, Los Alcántara y pinchadiscos
Sábado, 12 de septiembre
- Todo el día - Atracciones infantiles
- 14:00 horas - Sesión vermú con parrochitas y amenizada por Malditos Pendejos
- 17:00 horas - Los Zares y cucaña
- 22:00 horas - La Indirigible, La Promesa y Sintrom ni Son
Domingo, 13 de septiembre
- 14:00 horas - Sesión vermú con degustación de arroz marinero
- 17:00 horas - José Brea, Pepe Piña y los Robinson
- 18:00 horas - Misa en la Iglesia del Socorro y procesión
Carrera Nocturna Corre por Ferrol
El viernes 11 se celebrará la 13.ª edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol, una prueba atlética que tendrá como lugar de salida y llegada la plaza de Armas.
La carrera dará inicio alrededor de las 21:30 horas y consistirá en un recorrido intermedio entre 50 y 200 metros. Esta distancia variará dependiendo de las edades de los participantes.