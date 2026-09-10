Fiestas de A Parrocheira, conciertos y carreras populares: ¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Quincemil

Durante este fin de semana empezamos a despedirnos de la época veraniega con la celebración de las últimas fiestas populares de la ciudad ferrolana. A lo largo de estos días disfrutaremos de la música, entretenimiento en vivo, sesiones vermú y opciones gastronómicas que traerán consigo las fiestas de Santa Uxía de Mandiá y A Parrocheira del Barrio Viejo.

El fin de semana se completará con el concierto que dará el grupo de punk rock local Acaba2 en la sala La Room y la Carrera Nocturna que recorrerá el centro histórico de la ciudad ferrolana.

Concierto de Acaba2

Cartel del concierto de este fin de semana del grupo punk rock Acaba2 Cedida

El sábado 12 a las 23:45 horas la sala La Room acogerá un concierto de Acaba2, la banda de punk-rock sin frenos que promete conquistar la escena musical ferrolana.

¿Estás preparado para disfrutar de una noche llena de los mayores éxitos de Green Day, The Offspring, Blink-182 y muchos más?

Fiestas de Santa Uxía de Mandiá

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Santa Uxía de Mandiá Cedida

El sábado 12 y el domingo 13 arrancarán las fiestas de Santa Uxía en el barrio ferrolano de Mandiá. Serán dos días completos de conciertos, pasacalles y sesiones vermú dedicadas a los vecinos y visitantes.

La programación completa de las fiestas de Santa Uxía de Mandiá:

Sábado, 12 de septiembre

08:00 horas - Dianas y alboradas

09:00 horas - Pasacalles con gaiteiros

13:00 horas - Misa solemne en honor a la Santa amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá

14:30 horas - Sesión vermú a cargo de D'Vicio

22:00 horas - Verbena con Unión y Fuerza

Domingo, 13 de septiembre

13:00 horas - Misa solemne amenizada por la Rondalla Santa Uxía de Mandiá

14:30 horas - Sesión vermú con Jaque

Fiestas de A Parrocheira de Ferrol Viejo

Cartel de la edición de 2026 de la fiesta de A Parrocheira en Ferrol Cedida

Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 se celebrarán las tradicionales fiestas de A Parrocheira del Barrio Viejo de Ferrol. Durante tres días, vecinos y visitantes de la localidad ferrolana podrán disfrutar de música, entretenimiento, actividades infantiles, opciones gastronómicas y mucho más.

Viernes, 11 de septiembre

18:00 horas - Flyin' Mosquitos

20:00 horas - Pregón del alcalde José Manuel Rey Varela

22:00 horas - Verbena con Nuevo Plan, Los Alcántara y pinchadiscos

Sábado, 12 de septiembre

Todo el día - Atracciones infantiles

14:00 horas - Sesión vermú con parrochitas y amenizada por Malditos Pendejos

17:00 horas - Los Zares y cucaña

y cucaña 22:00 horas - La Indirigible, La Promesa y Sintrom ni Son

Domingo, 13 de septiembre

14:00 horas - Sesión vermú con degustación de arroz marinero

17:00 horas - José Brea , Pepe Piña y los Robinson

, y 18:00 horas - Misa en la Iglesia del Socorro y procesión

Carrera Nocturna Corre por Ferrol

Cartel de la edición de 2026 Carrera Nocturna Corre por Ferrol Cedida

El viernes 11 se celebrará la 13.ª edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol, una prueba atlética que tendrá como lugar de salida y llegada la plaza de Armas.

La carrera dará inicio alrededor de las 21:30 horas y consistirá en un recorrido intermedio entre 50 y 200 metros. Esta distancia variará dependiendo de las edades de los participantes.