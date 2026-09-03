Todos los planes que puedes hacer en Santiago de Compostela para pasar un fin de semana a lo grande Quincemil

El noveno mes del año se estrena en Santiago de Compostela con una cita acústica de lo más especial de la mano del grupo de folk Saurom. Asimismo, también podremos disfrutar de la séptima edición del Festival de Artes Performativas Plataforma, el cual volverá a convertir la ciudad en la capital española de la danza, el teatro, la poesía y la creación contemporánea.

También tendrá lugar uno de los eventos más multitudinarios de la temporada: Cidade Imaxinaria, un evento celebrado en el Monte Gaiás, donde las familias podrán disfrutar de una gran variedad de actividades gratuitas para los más pequeños.

Conciertos destacados del fin de semana

El grupo Saurom Cedida

El viernes 4 a las 20:00 horas en la sala Capitol se celebrará el décimo Aniversario del Rock Café O Cum con las actuaciones de tres grandes grupos de la escena rock de Galicia: Stormy Trucks, The Spoonfuls y Mad Martin Trío.

El sábado 5 a las 20:30 horas llega a la sala Capitol el grupo de folk andaluz conocido como Saurom. Aterrizan en la capital compostelana para protagonizar un concierto acústico, donde interpretarán bajo un formato íntimo y cercano a su público algunos de sus mayores éxitos.

Cidade Imaxinaria

Cartel de la edición de 2026 de Cidade Imaxinaria Cedida

El sábado 5 estrenamos el primer fin de semana de septiembre con la celebración de la 14.ª edición de Cidade Imaxinaria, un festival familiar en el que los más pequeños podrán disfrutar de una jornada gratuita de espectáculos de malabaristas, acróbatas, marionetas, conciertos y mucho más.

La programación de este año será de 17:00 a 20:00 horas. Durante este intervalo de tiempo, Cidade Imaxinaria presentará los shows en vivo y zonas de juego organizadas de una decena de compañías gallegas, asturianas, catalanas y portuguesas.

La programación completa del festival Cidade Imaxinaria:

Todos los espectáculos de pista

De 17:00 a 17:30 horas en Jardín del Teatro - La crisis de la imaginación

De 17:00 a 17:45 horas en Plaza Central - Mahara

De 18:00 a 19:00 horas en Plaza Central - GHOP!

De 18:45 a 19:15 horas en Jardín del Teatro - La crisis de la imaginación

De 19:15 a 20:00 horas en Plaza Central - Mahara

Todos los espectáculos itinerantes

De 17:00 a 17:50 horas / 19:00 a 19:50 horas - A Caravana (Experiencia interactiva)

(Experiencia interactiva) De 17:30 a 18:15 horas /19:00 a 19:45 horas - FemFarria (Música)

Zonas de juego y actividades

Sala Eisenman - Espacio sensorial para bebés (Risotadas)

(Risotadas) CEM/Biblioteca - Escoliña de circo (Pistacatro)

(Pistacatro) Jardín Literario - Juegos tradicionales (SororAs)

(SororAs) Soportales CEM/Plaza - Danza del metal (Espectaclespectacular)

Copa Galicia de Baloncesto

Cartel del 2026 de la Copa Galicia de Baloncesto Cedida

El sábado 5 y el domingo 6 vuelve la Copa Galicia de Baloncesto al recinto del Multiusos Fontes do Sar.

El sábado 5 tendrán lugar las semifinales de 18:00 a 20:30 horas y el domingo 6 se celebrará la gran final desde las 19:00 horas.

Este evento deportivo reunirá en la capital de Compostela a los principales clubes de Galicia Senior Masculinos:

CB Breogán (Liga Endesa ACB)

Obradoiro CAB (Liga Endesa ACB)

Club Básquet Coruña (Liga Endesa ACB)

Club Ourense Baloncesto (Primera FEB)

Festival de Artes Performativas - Plataforma

Cartel de la edición de 2026 del Festival de Artes Performativas - Plataforma Cedida

El martes 2 dio inicio la séptima edición del Festival de Artes Performativas Plataforma, el cual convertirá a la ciudad compostelana en el epicentro de la danza, teatro, poesía y creación contemporánea hasta el domingo 6.

Este festival se celebrará en diferentes puntos de la capital, entre ellos la Casa das Máquinas, la Fundación DIDAC, el Museo do Pobo Galego, el Observatorio Astronómico Ramón María Alle o el Teatro Principal.

Algunas de las propuestas más destacadas de la 7.ª edición del Festival Performance son las siguientes:

Algo se cruza en las palabras al excavar bajo los pies - Olga de Soto

- Olga de Soto Makers itinerantes - Óscar Gómez Mata y Juan Loriente

- Óscar Gómez Mata y Juan Loriente As regras do xogo - María Ruido

- María Ruido El lenguaje de las líneas - Leonor Leal

- Leonor Leal Medro, medro e non sei onde parar - Ismael Ramos

- Ismael Ramos Xavier a través de min - Félix Fernández

- Félix Fernández Baharestan Carpet - Tere Recarens y Shima

Tere Recarens y Shima Morphine. Nana para Emmy Hennings - Luz Arcas

Si deseas conocer el programa completo de Performance puedes consultar el siguiente enlace.

Fiestas de Santa María de la Peregrina

Cartel de la edición de 2026 de las fiestas de Santa María de la Peregrina Cedida

El viernes 4 vuelven un año más a la ciudad compostelana las fiestas de San Roque y el Santísimo Sacramento de la Peregrina. Estas celebraciones se extenderán hasta el domingo 6 y prometen un fin de semana lleno de eventos para todos los públicos.

Viernes, 4 de septiembre

12:00 horas - Acto de los cofrades

13:00 horas - Misa solemne en honor a San Roque

14:00 horas - Sesión vermú con el grupo Arena

22:00 horas - Verbena con el grupo Arena y la orquesta Solara

Sábado, 5 de septiembre

13:00 horas - Misa solemne en honor al Santísimo Sacramento y actuación de la AC Grupo Folclórico Novo Río Sarela y Grupo Adail

14:00 horas - Sesión vermú a cargo de Soprano

18:00 horas - Hinchables

22:00 horas - Verbena con Soprano y la orquesta Gran Parada

Domingo, 6 de septiembre

10:00 horas - Pasacalles del rosario y la imagen de la Santa desde el monasterio de San Pelayo de Antealtares hasta la Iglesia de la Peregrina acompañada por el AC Grupo Folclórico Novo Río Sarela, Grupo Adail y charanga Os Atrevidos

12:00 horas - Misa solemne

14:00 horas - Sesión vermú con La Travesía

22:00 horas - Verbena con La Travesía

I Romaría Picheleira

Cartel de la I Romaría Picheleira en Santiago de Compostela Cedida

El sábado 5 se celebrará la primera gran Romaría Picheleira en la explanada del barrio de Salgueriños. Unas 60 personas disfrutarán de un menú de 40 euros a base de empanada, polbo á feria a fartar, churrasco mixto, larpeira, bebidas, café y chupitos, y aquellos que no se hayan inscrito podrán ir a degustar las raciones.

La jornada se completará con la disco móvil Chocolate, que será la encargada de poner el toque musical a la Romaría Picheleira.

Desfile de Entroidos Tradicionais de Galicia

Cartel de la edición de 2026 del Desfile de Entroidos Tradicionais de Galicia Cedida

El sábado 5 la Praza do Obradoiro acogerá una muestra de los Carnavales de Cobres, Verín, Viana do Bolo, Xinzo de Limia y Xenerais da Ulla, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional.