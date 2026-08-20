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BeatOut Week, Fiestas de la Sagrada Familia y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?
Continuamos con las grandes celebraciones de las fiestas de María Pita 2026 con un fin de semana lleno de música, fiestas de barrios y ferias gastronómicas
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La ciudad herculina inaugura un nuevo fin de semana lleno de eventos. Entre ellos, destacamos BeatOut Week, un festival urbano que traerá hasta el Parque de Santa Margarita nombres tan sonados como Metrika, Juicy Bae o pablopablo. Paralelamente, tendrán lugar las conocidas Fiestas de la Sagrada Familia, un plan imprescindible para las familias y los más pequeños de la familia.
También tendrán lugar los últimos conciertos de la Semana Clásica herculina, entre los cuales destacamos la presencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Banda Municipal de Música. Asimismo, continuaremos con la celebración de los espectáculos gratuitos en la calle de Cascarillarte.
Festival BEATOUT Week
El Parque de Santa Margarita volverá a convertirse en un punto de encuentro de la escena urbana contemporánea con la sexta edición del Festival BEATOUT Week que se celebrará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22.
El objetivo de BEATOUT es acercar a un público interesado a proyectos emergentes del panorama musical urbano de España. Además, por sus escenarios han pasado grandes artistas, como C. Tangana, Ralphie Choo y Rusowsky.
Y el cartel de este año promete no dejar a nadie indiferente:
Jueves, 20 de agosto
- Metrika
- Reality
- Stereo Madness
- Xianpais
- Xmaseda
Viernes, 21 de agosto
- Blanco Palamera
- Guzmen
- Juicy Bae
- Pablopablo
Sábado, 22 de agosto
- Akriila
- El Bugg
- Fukai Club
- LG1DO
- Yapi
Fiestas de la Sagrada Familia
Las celebraciones del barrio coruñés de la Sagrada Familia darán inicio mañana, viernes 21, y se extenderán hasta el domingo 23.
La programación de esta nueva edición trae consigo grandes conciertos, sesiones vermú y mucho más:
Viernes, 21 de agosto
- 21:30 horas - Pregón de las fiestas
- FESTA RACHADA a cargo de la orquesta Alaska
Sábado, 22 de agosto
- Toda la jornada - Mercado de artesanía Brota do Norte
- Mañana - PekeFestA (hinchables y fiesta de la espuma)
- Sesión vermú con Alma Libre
- 22:00 horas - DJ by Kokee y orquesta Los Platinos
Domingo, 23 de agosto
- 13:00 horas - Pulpeira en la Pista Polideportiva
- Actuación de corales polifónicas:
- Canticorum
- Sagrada Familia
- Follas Novas
- Fin de fiestas - Maghúa Cantareiros
Fiestas de Pedralonga
Las fiestas de Pedralonga regresan con una nueva edición el sábado 22. Durante toda esta jornada, vecinos y visitantes de este barrio podrán disfrutar de diferentes actividades de ocio como conciertos, espectáculos, sesiones vermú y una gran variedad de opciones gastronómicas.
The Champions Burger All Star
A lo largo de este fin de semana continuamos con la celebración de uno de los festivales gastronómicos más aclamados de España: The Champions Burger. Una vez más, las propuestas más originales y deliciosas del país se enfrentarán por ver quién es la mejor de todas.
En esta edición participarán 17 establecimientos en total. Además de las hamburguesas gourmet, también habrá opciones dulces, kebabs, pollo frito y patatas.
La entrada a la feria es gratuita con horario de lunes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.
Semana Clásica
La Semana Clásica completa la programación de las Fiestas de María Pita con una semana completa de espectáculos de orquestas y bandas de música clásica en la Plaza de María Pita.
Este año, la Semana Clásica tendrá lugar desde el martes 18 hasta el domingo 23.
La programación completa de la Semana Clásica 2026 este fin de semana:
- Viernes 21 - Xove Orquestra Sinfónica de Galicia
- Sábado 22 - Orquesta Sinfónica de Galicia
- Domingo 23 - Banda Municipal de Música
Cascarillarte
El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte, vuelve un año más como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.
Nuevamente, las calles de la ciudad herculina se llenarán de diferentes espectáculos gratuitos con teatro, magia, música y cuentos.
La programación completa de este fin de semana:
Jueves, 20 de agosto
- 19:30 horas en la Praza das Conchiñas - Ghazafelhos Teatro: Sherezade
Viernes, 21 de agosto
- 12:00 horas en Castrillón (Praza Pablo Iglesias) - Pajarito: A Estrada
- 19:30 horas en el Parque de Santa Margarita (Escalinata da Casa das Ciencias) - Mago Paco: Ledicias
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Este fin de semana podremos volver a visitar la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.
La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se podrá visitar hasta el domingo 30 de agosto. Su horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Feria Mostrart
La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Continuará este fin de semana y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.
A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Más fiestas cerca de A Coruña
Fiestas de San Roque en Betanzos
El municipio coruñés de Betanzos celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque con unas grandes celebraciones que atraerán a personas de toda Galicia y España.
Los festejos, ya iniciados la semana pasada, continuarán a lo largo de este fin de semana. Finalizarán el próximo martes 28.
La programación de este fin de semana:
Jueves, 20 de agosto
- 17:00 horas - Fiesta infantil y Fiesta de la espuma
- 22:30 horas - Verbena con Los Satélites
Viernes, 21 de agosto
- Competiciones deportivas
- 22:30 horas - Os Revenidos y Ortiga
Sábado, 22 de agosto
- 12:00 horas - VI Cucaña Betanceira
- 22:30 horas - Alga
- 00:15 horas - Michael Legend
Domingo, 23 de agosto
- 10:30 horas - XXVI Carrera Popular de Betanzos
- 11:00 horas - VI Aberto de Billarda
- 21:00 horas - Joven Orquesta Sinfónica de Galicia
Fiestas de la Virgen del Carmen de Santa Cruz
A lo largo de este fin de semana también podremos disfrutar de las celebraciones de las fiestas de la parroquia de Santa Cruz del municipio de Oleiros (A Coruña) en honor a la Virgen del Carmen y al Santísimo Sacramento.
Darán inicio el día de hoy, jueves 20, y finalizarán el martes 25.
La programación completa:
Jueves, 20 de agosto
- 21:00 horas - Festa do Chourizo
- 22:00 horas - IV Foliada
- Do Rivés
- Alana
Viernes, 21 de agosto
- 17:00 horas - Son do Xaco
- 21:30 horas - 9Louro, La Banda de Ayer + Praaa
Sábado, 22 de agosto
- 12:00 horas - VIII Travesía a Nado ao Castelo
- 14:00 horas - Sesión vermú
- 14:20 horas - Festa dos Callos
- 17:00 horas - Festa Infantil
- 19:00 horas- Misa en honor a la Virgen del Carmen por la Coral Lembranzas
- 20:00 horas - Churrascada
- 22:00 horas - Orquesta Marbella + Ortiga
Domingo, 23 de agosto
- 09:00 horas - Alboradas
- 12:00 horas - Ramo de las fiestas con Santaia
- 13:00 horas - Misa en honor al Santísimo por la Coral Lembranzas
- 14:00 horas - Sesión vermú
- 14:30 horas - Festa dos Callos
- 21:30 horas - Magos