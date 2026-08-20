BeatOut Week, Fiestas de la Sagrada Familia y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña? Quincemil

La ciudad herculina inaugura un nuevo fin de semana lleno de eventos. Entre ellos, destacamos BeatOut Week, un festival urbano que traerá hasta el Parque de Santa Margarita nombres tan sonados como Metrika, Juicy Bae o pablopablo. Paralelamente, tendrán lugar las conocidas Fiestas de la Sagrada Familia, un plan imprescindible para las familias y los más pequeños de la familia.

También tendrán lugar los últimos conciertos de la Semana Clásica herculina, entre los cuales destacamos la presencia de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Banda Municipal de Música. Asimismo, continuaremos con la celebración de los espectáculos gratuitos en la calle de Cascarillarte.

Festival BEATOUT Week

Metrika actuará en el BEATOUT week 2026 Cedida

El Parque de Santa Margarita volverá a convertirse en un punto de encuentro de la escena urbana contemporánea con la sexta edición del Festival BEATOUT Week que se celebrará el jueves 20, viernes 21 y sábado 22.

El objetivo de BEATOUT es acercar a un público interesado a proyectos emergentes del panorama musical urbano de España. Además, por sus escenarios han pasado grandes artistas, como C. Tangana, Ralphie Choo y Rusowsky.

Y el cartel de este año promete no dejar a nadie indiferente:

Jueves, 20 de agosto

Metrika

Reality

Stereo Madness

Xianpais

Xmaseda

Viernes, 21 de agosto

Blanco Palamera

Guzmen

Juicy Bae

Pablopablo

Sábado, 22 de agosto

Akriila

El Bugg

Fukai Club

LG1DO

Yapi

Fiestas de la Sagrada Familia

Cartel de la edición 2026 de las Fiestas de la Sagrada Familia Cedida

Las celebraciones del barrio coruñés de la Sagrada Familia darán inicio mañana, viernes 21, y se extenderán hasta el domingo 23.

La programación de esta nueva edición trae consigo grandes conciertos, sesiones vermú y mucho más:

Viernes, 21 de agosto

21:30 horas - Pregón de las fiestas

de las fiestas FESTA RACHADA a cargo de la orquesta Alaska

Sábado, 22 de agosto

Toda la jornada - Mercado de artesanía Brota do Norte

Mañana - PekeFestA (hinchables y fiesta de la espuma)

(hinchables y fiesta de la espuma) Sesión vermú con Alma Libre

22:00 horas - DJ by Kokee y orquesta Los Platinos

Domingo, 23 de agosto

13:00 horas - Pulpeira en la Pista Polideportiva

Actuación de corales polifónicas:

Canticorum

Sagrada Familia

Follas Novas

Fin de fiestas - Maghúa Cantareiros

Fiestas de Pedralonga

Área infantil de Pedralonga. Concello da Coruña

Las fiestas de Pedralonga regresan con una nueva edición el sábado 22. Durante toda esta jornada, vecinos y visitantes de este barrio podrán disfrutar de diferentes actividades de ocio como conciertos, espectáculos, sesiones vermú y una gran variedad de opciones gastronómicas.

The Champions Burger All Star

Cartel de la edición de 2026 de The Champions Burger Cedida

A lo largo de este fin de semana continuamos con la celebración de uno de los festivales gastronómicos más aclamados de España: The Champions Burger. Una vez más, las propuestas más originales y deliciosas del país se enfrentarán por ver quién es la mejor de todas.

En esta edición participarán 17 establecimientos en total. Además de las hamburguesas gourmet, también habrá opciones dulces, kebabs, pollo frito y patatas.

La entrada a la feria es gratuita con horario de lunes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

Semana Clásica

La Semana Clásica en A Coruña. Concello da Coruña

La Semana Clásica completa la programación de las Fiestas de María Pita con una semana completa de espectáculos de orquestas y bandas de música clásica en la Plaza de María Pita.

Este año, la Semana Clásica tendrá lugar desde el martes 18 hasta el domingo 23.

La programación completa de la Semana Clásica 2026 este fin de semana:

Viernes 21 - Xove Orquestra Sinfónica de Galicia

Sábado 22 - Orquesta Sinfónica de Galicia

Domingo 23 - Banda Municipal de Música

Cascarillarte

Una edición anterior de Cascarillarte Concello de A Coruña

El ciclo familiar de espectáculos, Cascarillarte, vuelve un año más como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2026.

Nuevamente, las calles de la ciudad herculina se llenarán de diferentes espectáculos gratuitos con teatro, magia, música y cuentos.

La programación completa de este fin de semana:

Jueves, 20 de agosto

19:30 horas en la Praza das Conchiñas - Ghazafelhos Teatro: Sherezade

Viernes, 21 de agosto

12:00 horas en Castrillón (Praza Pablo Iglesias) - Pajarito : A Estrada

: A Estrada 19:30 horas en el Parque de Santa Margarita (Escalinata da Casa das Ciencias) - Mago Paco: Ledicias

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Cartel de la edición de 2026 en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Xunta de Galicia

Este fin de semana podremos volver a visitar la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el paseo de los jardines de Méndez Núñez, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión se podrá visitar hasta el domingo 30 de agosto. Su horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria Mostrart

Cartel de la edición de 2026 de la Feria de Artesanía Mostrart. Concello de A Coruña

La Feria de Artesanía Mostrart volverá a estar abierta al público a lo largo de todo el mes de agosto. Continuará este fin de semana y se podrá disfrutar hasta el domingo 30.

A lo largo de estas semanas, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de diferentes lugares de Galicia y España. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de Mostrart será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Más fiestas cerca de A Coruña

Fiestas de San Roque en Betanzos

Cartel de la edición 2026 de las fiestas de San Roque en Betanzos Cedida

El municipio coruñés de Betanzos celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque con unas grandes celebraciones que atraerán a personas de toda Galicia y España.

Los festejos, ya iniciados la semana pasada, continuarán a lo largo de este fin de semana. Finalizarán el próximo martes 28.

La programación de este fin de semana:

Jueves, 20 de agosto

17:00 horas - Fiesta infantil y Fiesta de la espuma

22:30 horas - Verbena con Los Satélites

Viernes, 21 de agosto

Competiciones deportivas

22:30 horas - Os Revenidos y Ortiga

Sábado, 22 de agosto

12:00 horas - VI Cucaña Betanceira

22:30 horas - Alga

00:15 horas - Michael Legend

Domingo, 23 de agosto

10:30 horas - XXVI Carrera Popular de Betanzos

11:00 horas - VI Aberto de Billarda

21:00 horas - Joven Orquesta Sinfónica de Galicia

Fiestas de la Virgen del Carmen de Santa Cruz

Cartel de la edición 2026 de las fiestas de Santa Cruz en Oleiros Cedida

A lo largo de este fin de semana también podremos disfrutar de las celebraciones de las fiestas de la parroquia de Santa Cruz del municipio de Oleiros (A Coruña) en honor a la Virgen del Carmen y al Santísimo Sacramento.

Darán inicio el día de hoy, jueves 20, y finalizarán el martes 25.

La programación completa:

Jueves, 20 de agosto

21:00 horas - Festa do Chourizo

Festa do Chourizo 22:00 horas - IV Foliada

Do Rivés

Alana

Viernes, 21 de agosto

17:00 horas - Son do Xaco

21:30 horas - 9Louro, La Banda de Ayer + Praaa

Sábado, 22 de agosto

12:00 horas - VIII Travesía a Nado ao Castelo

14:00 horas - Sesión vermú

14:20 horas - Festa dos Callos

17:00 horas - Festa Infantil

19:00 horas- Misa en honor a la Virgen del Carmen por la Coral Lembranzas

20:00 horas - Churrascada

22:00 horas - Orquesta Marbella + Ortiga

Domingo, 23 de agosto