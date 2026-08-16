El próximo eclipse llegará a Galicia en unos días y teñirá la Luna de rojo este agosto

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se pone en línea recta entre el Sol y la Luna Shutterstock

El eclipse solar del 12 de agosto dejó imágenes sorprendentes en numerosos puntos de Galicia. Varios días después, el fenómeno sigue dando que hablar, pero lo que muchos quizá no sepan es que habrá que esperar muy poco para volver a tener una cita con el cielo.

Y no hablamos del eclipse solar de 2027, sino de un espectacular eclipse lunar que tendrá lugar en apenas unos días. Será el 28 de agosto y se podrá observar parcialmente desde Galicia, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Otro eclipse llega a Galicia en los próximos días

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se sitúa en línea recta entre el Sol y la Luna. De esta forma, nuestro planeta bloquea parte de la luz solar que llega al satélite y proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

El próximo tendrá lugar durante la madrugada del 27 al 28 de agosto. La fase de parcialidad será completamente visible en las cuatro provincias gallegas y otros puntos de España, como Salamanca, Badajoz, Sevilla y Huelva.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos, como el último eclipse solar, la observación se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

"En el centro y este peninsular, las islas Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial del eclipse, mientras que en el resto de la Península, islas Canarias y Ceuta el ocaso lunar tendrá lugar después de que acabe la fase parcial".

Así pues, Galicia será un magnífico lugar para la observación de este eclipse lunar. El mapa del Instituto Geográfico Nacional muestra cómo Galicia estará entre los territorios mejor situados, aunque la presencia de nubes podría condicionar la visibilidad.

La Luna podrá adquirir una tonalidad rojiza

Aunque el organismo estatal no ofrece los horarios exactos para cada municipio, sí establece como referencia los correspondientes a Madrid. Allí, el eclipse parcial comenzará a las 04:34 horas, alcanzará su máximo a las 06:12:53 y finalizará a las 07:52 horas.

Durante el fenómeno, el satélite podrá adquirir una característica tonalidad rojiza debido a la dispersión y refracción de la luz solar al atravesar la atmósfera terrestre.

El eclipse lunar no será exclusivo en España. Será visible en alguna de sus fases en el oeste de Asia, Europa, África y América.

"La fase parcial será visible desde toda España antes de la puesta de la Luna, aunque en el centro y este de la Península y Baleares nuestro satélite se ocultará antes de finalizar esta fase".