Acaba de llegar a Lidl un mueble para zapatos por menos de 20 euros: 3 niveles y hasta 9 pares

Los zapatos son la clave principal de cualquier look. Un buen calzado tiene el poder de transformar un conjunto simple en algo elegante.

Sin embargo, el verdadero problema llega a la hora de organizarlos. Ante la falta de espacio, algunas personas optan por guardarlos debajo de la cama, aunque Lidl ofrece una solución mucho más práctica y económica.

Soporta una carga máxima de 15 kilos

El catálogo de la cadena alemana no se limita a la alimentación, sino que también incluye artículos de decoración, mobiliario y soluciones para el hogar.

Precisamente, entre sus propuestas de organización destaca un mueble pensado para almacenar zapatos que, además de ayudar a mantener el orden, está disponible por menos de 20 euros.

El zapatero de bambú de Lidl soporta una carga máxima de 15 kilos. Ref: 100406655 Lidl (Web)

Este modelo, con número de referencia 100406655, es un zapatero de tres niveles con capacidad para almacenar hasta nueve pares de zapatos.

Cuenta con unas medidas aproximadas de 30x79x50 centímetros y soporta una carga máxima de cinco kilos por nivel, hasta 15 kilos en total, según la descripción ofrecida por Lidl.

Está fabricado íntegramente en bambú, un material resistente que ofrece una buena tolerancia a la humedad y contribuye a prolongar su durabilidad.

El producto incluye las instrucciones necesarias para su montaje, así como deslizadores de fieltro que ayudan a evitar arañazos en el suelo.

Disponible por 19,99 euros

Se trata, por tanto, de una solución práctica y económica para mantener los zapatos organizados y aprovechar mejor el espacio. Además, está disponible en la tienda online por solo 19,99 euros.

Las reseñas de este producto son, en su mayoría, positivas: "El precio es más que razonable, la calidad es excelente y el montaje es muy sencillo. ¡Recomiendo este estante al 200%!", afirma un cliente.

Otro indica: "Excelente relación calidad-precio. Lo tenemos desde hace tiempo, así que no podemos asegurar su durabilidad. Una gran ventaja: el montaje es sencillo, incluso un niño de 5 años puede hacerlo".

Estantería para zapatos por 15,99 euros

Zapatero metálico de Lidl. Ref: 100405083 Lidl (Web)

Para quienes precisen un zapatero con una carga superior, Lidl tiene a la venta una estantería metálica para hasta 18 pares de zapatos y 40 kilos de carga. El mueble está dividido en 4 estantes y 12 soportes para zapato acolchados, y es muy fácil de montar.

Gracias a sus dimensiones, de 69x27x88 centímetros, puede colocarse en prácticamente cualquier rincón de la casa y, al mismo tiempo, ofrece una gran capacidad de almacenamiento: hasta 18 pares de zapatos, según la descripción de Lidl.