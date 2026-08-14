El mercadillo ambulante que abre el festivo del 15 de agosto junto al mar: puestos de ropa y comestibles

Una joven se detiene en un puesto de un mercadillo con artículos de moda Magnific

Este próximo 15 de agosto es festivo nacional y al caer en sábado, muchas personas aprovecharán para hacer una excursión a la playa o simplemente descansar en casa.

La agenda de ocio en Galicia incluye otras atractivas propuestas, desde fiestas gastronómicas hasta la apertura especial de mercadillos ambulantes como el de Ribeira (A Coruña).

Ropa, calzado, complementos y mucho más

En la comarca del Barbanza, Ribeira es un enclave muy especial que acoge incontables reclamos turísticos. Además, la localidad cuenta con una intensa actividad durante los meses de verano.

Un ejemplo es su tradicional feirón, que se celebra todos los sábados y que, durante los meses de verano, se convierte en un plan especialmente atractivo gracias al buen tiempo.

En el caso urbano del municipio, los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de productos, desde ropa y calzado hasta complementos y otros artículos de uso cotidiano. También hay puestos de alimentación, con frutas y verduras, embutidos, especias y muchos otros productos.

La próxima cita será el 15 de agosto, una fecha que coincide con el festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen.

Aun así, el Ayuntamiento ha autorizado la celebración del mercadillo, por lo que los puestos podrán abrir con normalidad durante esta jornada.

"El Concello de Ribeira informa de que el sábado, 15 de agosto, tendrá lugar el mercado ambulante semanal, tal como deseaba la mayoría de los comerciantes, quienes no pudieron instalarse durante dos semanas debido al 25 de julio, Día de Galicia, y a que el paseo marítimo del puerto estuvo ocupado el 1 de agosto por las fiestas de verano".

De esta forma, vecinos y visitantes podrán realizar sus compras con total normalidad el próximo 15 de agosto, una jornada de apertura a la que le seguirán las siguientes fechas previstas para las próximas semanas: