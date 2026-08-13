La reacción de un joven al ver eclipse en Galicia: "Espectacular. Qué maravilla. Sin palabras"

El eclipse solar ha dejado imágenes espectaculares por toda Galicia. La franja de totalidad cruzó la Comunidad de oeste a este y pasó por numerosos municipios, entre ellos Viveiro (Lugo).

A Mariña Lucense fue uno de los lugares elegidos para disfrutar del eclipse. En algunos puntos las nubes impidieron contemplarlo con calidad, mientras que en otros, como Viveiro, se pudo disfrutar del fenómeno en toda su magnitud.

"Un momento de esos que merece la pena guardar para siempre"

Desde ayer, las redes sociales se han llenado de vídeos y fotografías que muestran el eclipse desde diferentes puntos de Galicia, cada uno más espectacular que el anterior.

Uno de ellos fue grabado por el creador de contenido @mundocuriosoxl7. En las imágenes se puede apreciar cómo la Luna va ocultando poco a poco el Sol hasta dejar visible un espectacular aro de luz durante unos segundos.

Las increíbles imágenes en cámara rápida se acompañaban del siguiente texto: "Espectacular. Qué maravilla. Sin palabras. Un momento de esos que merece la pena guardar para siempre".

Mientras algunos optaron por acudir a lugares abarrotados de gente para vivir este momento, otros simplemente necesitaron tener a su pareja cerca para compartir una experiencia que no se repetía en España desde hacía más de un siglo.

El 17 de abril de 1912 se pudo contemplar el último eclipse de estas características en España. Además, más de un siglo después, el fenómeno ha vuelto a repetirse y dará paso a una sucesión de eclipses que podrán disfrutarse hasta 2028.

El eclipse de 2027 será otro eclipse total de Sol y, en esta ocasión, la franja de totalidad no cruzará Galicia. De hecho, el porcentaje de ocultación será entre un 78 y un 72%, por lo que no ofrecerá las mismas condiciones de observación que el eclipse de este año.

El porcentaje de ocultación será aún menor en 2028. El trío de eclipses concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular que recorrerá buena parte del territorio nacional, pero no pasará por Galicia.