Estos fueron los puntos del área de A Coruña desde los que mejor se vio el eclipse total de Sol

A Coruña y su área metropolitana vivieron este miércoles, 12 de agosto, una jornada histórica con el eclipse total de Sol, un fenómeno que movilizó a miles de personas, que se desplazaron hasta diferentes puntos para presenciarlo. Aunque la visibilidad en la ciudad de A Coruña y en la zona de Arteixo se vio afectada por la presencia de nubes, el eclipse sí pudo disfrutarse en todo su esplendor en otros municipios de la comarca.

El delegado de la AEMET en Galicia, Francisco Infante, explicaba a Quincemil este jueves por la mañana que, pese a que la predicción era de cielos despejados de entre un 90 % y el 100 %, con una escasa probabilidad de presencia de nubes, "había una probabilidad muy baja, pero no nula, de tener cielos nubosos".

De esta manera, la zona costera entre Caión, en Arteixo, y A Coruña ciudad, la visión quedó obstaculizada por un manto de nubes bajas, al contrario que en otras zonas del entorno coruñés donde se pudo ver sin problemas. Según el meteorólogo los mejores puntos donde se vio el eclipse fueron: Oleiros, Perillo, Sada e incluso Ferrol y Pontedeume.

En Oleiros, uno de los mejores puntos para ver el eclipse fue el faro de Mera. Allí, el sol estuvo despejado en el momento clave de la totalidad dejando imágenes impresionantes con la ría y la ciudad de A Coruña de fondo.

También, en el municipio de Abegondo se pudo observar sin problemas. Los vecinos disfrutaron de él en el campo de Feira, en San Marcos, y del encoro de Abegondo - Cecebre, así como en el entorno del restaurante El Pantano.

De hecho, el Francisco Infante confirma que la única zona de toda Galicia donde hubo problemas con la predicción de nubosidad fue la zona costera entre Caión y A Coruña. "En la práctica totalidad de Galicia el pronóstico fue correcto", concluye.