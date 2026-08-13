¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Nachiños Fest, fiestas de Brión y mucho más Quincemil

Hoy estrenamos planes del fin de semana con la penúltima jornada de Campus Chiquibásquet y el inicio del esperado Nachiños Fest, el festival del Puerto de Curuxeiras que incluye en su programación a destacados artistas como La Milagrosa, The Rapants y Baiuca.

Otros eventos destacados son las Fiestas de la espuma que se celebrarán en diferentes centros de barrios ferrolanos y las fiestas de Santa María de Brión, conocidas en Ferrol por sus verbenas, espectáculos, sesiones vermú y opciones gastronómicas de todo tipo.

XXI Campus Chiquibásquet

Cartel de la edición de 2026 de XXI Campus Chiquibásquet Cedida

La 21.ª edición del Campus Chiquibásquet vuelve un año más al pabellón polideportivo de Esteiro hasta el viernes 14, perfilándose como una de las principales citas deportivas que acogerá la ciudad de Ferrol durante el mes de agosto.

Es un evento destinado a los niños y jóvenes de 5 a 22 años con un total de 30 plazas disponibles. Los horarios serán de 10:00 a 13:00 horas. Al igual que cada año, habrá presencia de reconocidas figuras nacionales del baloncesto y muchas más sorpresas.

Nachiños Fest

Cartel de la edición de 2026 del Nachiños Fest Cedida

El viernes 14 y sábado 15 vuelve una nueva edición del Nachiños Fest al Muelle de Curuxeiras para presentar dos jornadas completas de actuaciones de reconocidas bandas nacionales.

Aunque la música será la gran protagonista de este encuentro, también habrá disponibles grandes ofertas gastronómicas, de market y actividades de día para todos los públicos.

La programación completa del Nachiños Fest 2026:

Viernes, 14 de agosto

19:30 - 20:15 horas - Hydn

21:00 - 22:00 horas - Pavlenha

22:30 - 23:45 horas - Puño Dragón

00:30 - 01:45 horas - Baiuca

02:00 - 03:00 horas - Grande Osso

Sábado, 15 de agosto

19:30 - 20:15 horas - Raze

21:00 - 22:00 horas - Eris Mackenzie

22:30 - 23:45 horas - The Rapants

00:30 - 01:30 horas - La Milagrosa

01:40 - 03:00 horas - Flaca

Fiestas de Santa María de Brión

Cartel de 2026 fiestas de Santa María de Brión Cedida

Hoy arrancan las fiestas patronales del barrio ferrolano de Brión, unas celebraciones en honor a Santa María que traerán consigo una gran variedad de actividades de ocio y gastronomía.

La programación de este fin de semana:

Viernes, 14 de agosto

20:30 horas - Churrascada

21:00 horas - Judith Cudins + DJ

Sábado, 15 de agosto

Bombas de palenque

Recorrido de gaiteiros

13:00 horas - Misa solemne

14:15 horas - Tirada de fuegos

14:30 horas - Sesión vermú con Dúo Flow

22:00 horas - Dúo Arcoiris y Disco Elation

Domingo, 16 de agosto

14:30 horas - Sesión vermú larga con Begoña Mazaira y Dúo Arcoiris

y 17:30 horas - Juegos infantiles y Fiesta de la espuma

Fiestas de la Espuma

Este fin de semana hay fiesta de la espuma para los más pequeños. Cedida

Durante este fin de semana podremos disfrutar de dos Fiestas de la Espuma en diferentes barrios de Ferrol para que los más pequeños de la familia se refresquen y lo pasen en grande.

Ambas fiestas darán inicio a las 17:00 horas y serán de participación gratuita: