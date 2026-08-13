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¿Qué hacer este fin de semana en Ferrol? Nachiños Fest, fiestas de Brión y mucho más
El tercer fin de semana de agosto llega a Ferrol con una gran variedad de eventos que incluyen la celebración del esperado Nachiños Fest
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Hoy estrenamos planes del fin de semana con la penúltima jornada de Campus Chiquibásquet y el inicio del esperado Nachiños Fest, el festival del Puerto de Curuxeiras que incluye en su programación a destacados artistas como La Milagrosa, The Rapants y Baiuca.
Otros eventos destacados son las Fiestas de la espuma que se celebrarán en diferentes centros de barrios ferrolanos y las fiestas de Santa María de Brión, conocidas en Ferrol por sus verbenas, espectáculos, sesiones vermú y opciones gastronómicas de todo tipo.
XXI Campus Chiquibásquet
La 21.ª edición del Campus Chiquibásquet vuelve un año más al pabellón polideportivo de Esteiro hasta el viernes 14, perfilándose como una de las principales citas deportivas que acogerá la ciudad de Ferrol durante el mes de agosto.
Es un evento destinado a los niños y jóvenes de 5 a 22 años con un total de 30 plazas disponibles. Los horarios serán de 10:00 a 13:00 horas. Al igual que cada año, habrá presencia de reconocidas figuras nacionales del baloncesto y muchas más sorpresas.
Nachiños Fest
El viernes 14 y sábado 15 vuelve una nueva edición del Nachiños Fest al Muelle de Curuxeiras para presentar dos jornadas completas de actuaciones de reconocidas bandas nacionales.
Aunque la música será la gran protagonista de este encuentro, también habrá disponibles grandes ofertas gastronómicas, de market y actividades de día para todos los públicos.
La programación completa del Nachiños Fest 2026:
Viernes, 14 de agosto
- 19:30 - 20:15 horas - Hydn
- 21:00 - 22:00 horas - Pavlenha
- 22:30 - 23:45 horas - Puño Dragón
- 00:30 - 01:45 horas - Baiuca
- 02:00 - 03:00 horas - Grande Osso
Sábado, 15 de agosto
- 19:30 - 20:15 horas - Raze
- 21:00 - 22:00 horas - Eris Mackenzie
- 22:30 - 23:45 horas - The Rapants
- 00:30 - 01:30 horas - La Milagrosa
- 01:40 - 03:00 horas - Flaca
Fiestas de Santa María de Brión
Hoy arrancan las fiestas patronales del barrio ferrolano de Brión, unas celebraciones en honor a Santa María que traerán consigo una gran variedad de actividades de ocio y gastronomía.
La programación de este fin de semana:
Viernes, 14 de agosto
- 20:30 horas - Churrascada
- 21:00 horas - Judith Cudins + DJ
Sábado, 15 de agosto
- Bombas de palenque
- Recorrido de gaiteiros
- 13:00 horas - Misa solemne
- 14:15 horas - Tirada de fuegos
- 14:30 horas - Sesión vermú con Dúo Flow
- 22:00 horas - Dúo Arcoiris y Disco Elation
Domingo, 16 de agosto
- 14:30 horas - Sesión vermú larga con Begoña Mazaira y Dúo Arcoiris
- 17:30 horas - Juegos infantiles y Fiesta de la espuma
Fiestas de la Espuma
Durante este fin de semana podremos disfrutar de dos Fiestas de la Espuma en diferentes barrios de Ferrol para que los más pequeños de la familia se refresquen y lo pasen en grande.
Ambas fiestas darán inicio a las 17:00 horas y serán de participación gratuita:
- Sábado 15 - O Lago
- Domingo 16 - Valón