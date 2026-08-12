Así será el eclipse en Santiago: cielos despejados, cortes de tráfico y un oftalmólogo más en el CHUS

El Monte Pedroso es uno de los mejores lugares para observar el eclipse. Turismo de Santiago

Quedan horas para disfrutar del eclipse en Santiago de Compostela, donde la luna cubrirá el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional. Con las gafas preparadas para proteger la vista y una predicción meteorológica que apunta a que los cielos están despejados, solo queda elegir el lugar desde el que disfrutar de un fenómeno único en la vida.

Compostelanos y turistas terminaron en apenas unas horas las 2.026 gafas homologadas que Turismo repartió ayer gratuitamente para observar el eclipse, que comenzará en la capital gallega a las 19:31 horas y finalizará a las 21:22, con su punto máximo a las 20:29 horas.

Es fundamental, además de disponer de gafas adecuadas para verlo con seguridad, elegir un sitio en el que se vea con claridad. La recomendación es comprobar si el lugar escogido para disfrutar del eclipse es adecuado: no debe haber infraestructuras en medio, por ejemplo.

El Concello de Santiago, a este respecto, ha facilitado a la ciudadanía varias sugerencias para asegurarse de que, llegado el momento, podrán ver el eclipse. Estos son los puntos de observación recomendados:

Monte do Gozo : acceso en bus (líneas 6 y 7) y andando por el Camino Francés en sentido contrario

: acceso en bus (líneas 6 y 7) y andando por el Camino Francés en sentido contrario Parque de la Alameda

Mirador de la Cidade da Cultura : acceso en bus (línea 9) y andando por la senda recomendada

: acceso en bus (línea 9) y andando por la senda recomendada El Monte Pedroso: Acceso andando desde A Granxa do Xesto siguiendo la senda recomendada hasta el mirador del Monte Pedroso

A este respecto, la Concellería de Mobilidade e Convivencia ha informado de que los accesos al Monte Pedroso y al Monte do Deus estarán cerrados al tráfico hoy miércoles. Los ciudadanos sí podrán acceder a pie.

El área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, por su parte, contará con los servicios de atención urgente al 100%, tanto en el caso de atención primaria como hospitalaria. Además, con motivo del eclipse, se ha reforzado Oftalmología con un profesional más hasta el 15 de agosto.

Pero, ¿cómo será el tiempo? ¿Permitirán las nubes disfrutar del fenómeno? Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que, con un 90-100% de probabilidades, los cielos estarán despejados en el momento del eclipse, por lo que la ciudadanía podrá ver cómo la luna cubre el sol por completo durante más de un minuto.

Más allá de todo esto, el sector de la hostelería ha desconvocado la huelga que tenía previsto hacer este miércoles tras la reunión celebrada ayer martes. Sindicatos y patronales cerraron una subida de 500 euros en 2025 y pactan incrementos salariales del 3%, 3,5% y 3% para los próximos tres años, comenzando este 2026.

¿Qué y cómo se verá en Santiago?

Santiago no mostrará la corona solar completa que es exclusiva de la totalidad al encontrarse en el límite de la penumbra, pero sí regalará un espectáculo visual sumamente impactante. Esto es todo lo que se verá en la capital gallega:

Un laboratorio de iluminación único : Un eclipse parcial profundo de más del 99% es un escenario excepcional para entusiastas de la óptica atmosférica. A las 20:29 horas, Santiago experimentará una caída radical del flujo lumínico, alterando el contraste dinámico y tiñendo el paisaje con una luz fría y direccional

: Un eclipse parcial profundo de más del 99% es un escenario excepcional para entusiastas de la óptica atmosférica. A las 20:29 horas, Santiago experimentará una caída radical del flujo lumínico, alterando el contraste dinámico y tiñendo el paisaje con una luz fría y direccional El efecto pinhole : El sol poniente eclipsado genera un efecto óptico fascinante en las sombras de los árboles (efecto pinhole o cámara oscura), proyectando miles de lunas crecientes en el suelo. Es la oportunidad técnica perfecta para registrar variaciones térmicas drásticas, comportamientos lumínicos anómalos y capturar la belleza cruda de un sol moribundo rozando el horizonte gallego

: El sol poniente eclipsado genera un efecto óptico fascinante en las sombras de los árboles (efecto pinhole o cámara oscura), proyectando miles de lunas crecientes en el suelo. Es la oportunidad técnica perfecta para registrar variaciones térmicas drásticas, comportamientos lumínicos anómalos y capturar la belleza cruda de un sol moribundo rozando el horizonte gallego La sortija de perlas de Baily continuo : En un eclipse total, las perlas de Baily (destellos de luz solar que se filtran a través de los valles y cráteres montañosos de la Luna) duran apenas unos segundos antes de la totalidad. En Santiago de Compostela, puesto que el borde de la Luna rozará de forma tangencial el límite del Sol sin llegar a taparlo de todo, las perlas de luz se mantendrán visibles durante un tiempo mucho más prolongado. Los observadores podrán ver un arco escintilante de "perlas" o puntos brillantes estallando a lo largo del borde solar

: En un eclipse total, las perlas de Baily (destellos de luz solar que se filtran a través de los valles y cráteres montañosos de la Luna) duran apenas unos segundos antes de la totalidad. En Santiago de Compostela, puesto que el borde de la Luna rozará de forma tangencial el límite del Sol sin llegar a taparlo de todo, las perlas de luz se mantendrán visibles durante un tiempo mucho más prolongado. Los observadores podrán ver un arco escintilante de "perlas" o puntos brillantes estallando a lo largo del borde solar El efecto de la "sonrisa solar" : El Sol quedará reducido a una finísima línea curva, un filamento fotosférico tan delgado que parecerá un hilo de luz flotando en el cielo crepuscular

: El Sol quedará reducido a una finísima línea curva, un filamento fotosférico tan delgado que parecerá un hilo de luz flotando en el cielo crepuscular Iluminación y índice de oscuridad : Aunque reste un 0,01% de luz solar visible, la calidad de la iluminación ambiental colapsará de forma abrupta. El cielo adoptará un tono azul cobalto o grisáceo profundo y el paisaje se verá envuelto en una luz de bajo contraste, similar a un día nuboso pero con sombras extrañamente claras puesto que la fuente de luz se volvió puntual (un único filamento) en lugar de un disco esférico

: Aunque reste un 0,01% de luz solar visible, la calidad de la iluminación ambiental colapsará de forma abrupta. El cielo adoptará un tono azul cobalto o grisáceo profundo y el paisaje se verá envuelto en una luz de bajo contraste, similar a un día nuboso pero con sombras extrañamente claras puesto que la fuente de luz se volvió puntual (un único filamento) en lugar de un disco esférico Hora y posición: El máximo ocurrirá exactamente a las 20:29 horas. El Sol estará posicionado a 12° de altura sobre el horizonte (dirección Oeste-Noroeste), el que requiere buscar puntos elevados o con un horizonte completamente libre de obstáculos hacia el mar

Recomendaciones

El Concello de Santiago ha hecho varias recomendaciones a la ciudadanía para que todo salga bien esta tarde. Son las siguientes: