El eclipse de Sol de 1684 que atemorizó a Galicia: procesiones y rezos para evitar "malos presagios"

Este miércoles 12 de agosto promete ser una jornada histórica en Galicia. La Luna tapará completamente el Sol durante 1 minuto y 16 segundos en A Coruña, mientras que en otros municipios como Santiago de Compostela lo hará de forma parcial, rozando el 100%.

El último eclipse total solar se produjo el 17 de abril de 1912, mientras que los dos anteriores tuvieron lugar en 1905 y 1900. Los registros de eclipses se remontan a miles de años y, de hecho, existen observaciones documentadas desde la Antigüedad por distintas civilizaciones.

El eclipse del siglo XVII que atemorizó a Galicia

Aunque no se trató de un eclipse solar total, sino anular, el Archivo de la Catedral de Santiago documentó el fenómeno astronómico ocurrido en 1684, que causó gran temor entre la población gallega.

El eclipse fue parcial en la capital gallega, mientras que el Algarve portugués, Huelva y Cádiz pudieron disfrutar de la totalidad del evento. Sobre la hora calculada por Pedro Barrada de Oliveros y Vela, astrólogo y matemático del Reino de Aragón, en torno a las 14:30 horas, la Luna cubrió una franja del Sol.

Reunidos ese mismo día en la "sacristía vaja de la santa Apostólica yglesia del señor Santiago" se acordó lo siguiente:

"En este dia despues de acauada la misa conbentual, se aga procesion por esta santa yglesia y claustros della y se diga otra misa solene, y este patente el santisimo sacramento asta la tarde despues de acabado visperas con la solenidad que se rrequiere a causa de la tenpestad que se ynfiere amenaça el eclipse deste dia rogando a su diuina magestad por el estado de la santa madre iglesia exsaltacion de la santa fee catolica, estirpasion de las eregias, conbersion de los ynfieles, conserbacion de los frutos y que su divina magestad se sirve tener misericordia de toda fiel cristiano y acordarse de las necesidades comunes y ansi lo acordaron y firmo el señor Dean".

Esta "tempestad" anunciada se consideraba que podría traer consigo un periodo de malas cosechas, así como muertes de animales. Por eso, se decidió realizar una procesión solemne por la iglesia y claustro de la catedral para evitar que esos presagios funestos se transformasen en verdaderos.

También se solicitó la preservación de la iglesia, la expurgación de las herejías y la conversión de los infieles.

Según la documentación del Archivo de la Catedral de Santiago, Leonardo Ferrer, catedrático de la Universidad de Valencia, achacó la naturaleza "mortífera" del eclipse solar porque sucedía bajo el dominio del signo de Cáncer y la influencia nefasta del planeta Saturno.

"Estas malas influencias podrían neutralizarse gracias a las oraciones o intercesiones de los santos, como lo afirmó el doctor Cristóbal López en su pronóstico para el eclipse del 12 de julio de 1684".

En el año 2026 no tenemos que temer nada de eso. De hecho, el 12 de agosto se vivirá uno de los fenómenos más esperados del siglo. Por ahora, la previsión del tiempo apunta a una situación intermedia entre el anticiclón situado sobre Centroeuropa y las bajas presiones en el Atlántico.

Sin embargo, a partir de media tarde volverá a entrar nubes bajas por el norte, por lo que hacia la noche los ayuntamientos de las comarcas de Terra de Soneira, Bergantiñso, A Coruña, Ortegal y A Mariña Lucense son las más probables en en las que el cielo se vaya cubriendo de norte a sur.