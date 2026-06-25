Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El último fin de semana de junio en Santiago de Compostela estará animado por la música de Vera Fauna, quienes darán paso a la celebración de las fiestas populares de San Pedro. En Conxo, además, celebran este viernes su I Festa do Orgullo.

Otros grandes eventos del fin de semana serán el Festival narrativo de Atlántica y la segunda edición de la Marcha Eurovelo. ¿A cuáles te apuntas? ¡En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber!

Concierto de Vera Fauna

vera-fauna

El día de hoy, jueves 25, a las 21:00 horas la sala Riquela recibe a una de las bandas nacionales más ardientes del momento. Vera Fauna aterriza en Santiago con su nuevo disco Dime dónde estamos, una declaración del mejor indie contemporáneo español.

Una cita imprescindible que cerrará con fuerza la última semana del mes de junio.

Fiestas de San Pedro 2026

Cartel de las Fiestas del barrio de San Pedro de Santiago 2026

El día de hoy, jueves 25, darán inicio las fiestas populares del barrio compostelano de San Pedro, las cuales se extenderán todo el fin de semana hasta el domingo 28.

Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades de ocio que combinarán música, teatro, rutas, talleres, foliadas y hasta una tradicional romería. ¿Te lo vas a perder?

Jueves, 25 de junio

17:30 horas - Banco da Memoria en la Praza da Lectura

en la Praza da Lectura 19:30 horas - Real Banda de Cadeiras Encartables, con salida desde la Praza da Lectura

con salida desde la Praza da Lectura 20:30 horas - Pregón a cargo de Nathalie Budiño y Sandra Garrido en el Cruceiro de San Pedro

en el Cruceiro de San Pedro 21:30 horas - Actuación del Coro Unitario en la Praza da Angustia

en la Praza da Angustia 22:30 horas - Concierto de Faia Díaz & Bleuenn Le Friec en el Adro da Angustia

en el Adro da Angustia 00:00 horas . Ruta Morcegueiro con Morcegos de Galicia

con Morcegos de Galicia 00:00 horas - Yincana para adultos O Misterio da Luz

Viernes, 26 de junio

18:00 horas - Pasacalles de cabezudos con Cincocentos

18:00 horas - Malfeitas Teatro presenta Asesinato a los postres en la Escola Unitaria

en la Escola Unitaria 20:00 horas - Concierto de Fuego Lolita en la Cruz de San Pedro

en la Cruz de San Pedro 20:30 horas - Aula de Baile Tradicional con Rebeca Tallón en la Praza 8M

con Rebeca Tallón en la Praza 8M 20:45 horas - Concierto de Xalundres en la Cruz de San Pedro

en la Cruz de San Pedro 21:00 horas - Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco.

en el Centro Don Bosco. 21:30 horas - Actuación de Requinta de Lampai en la Praza 8M

en la Praza 8M 23:00 horas - Concierto de Balteira en la Praza 8M

en la Praza 8M 01:00 horas - Foliada en la Praza 8M

Sábado, 27 de junio

11:00 horas - Alboradas con As Pallocas y Doners&Kebaps

11:00 a 13:00 horas - Taller Eu recorto, ti pegas en el CGAC

en el CGAC 11:00 a 13:00 horas - Taller Pinto porque me toca en el CGAC

en el CGAC 12:00 a 13:00 horas - Taller Pezas de froita e música electrónica en la Cruz de San Pedro

en la Cruz de San Pedro 13:00 horas - Sesión vermú con el Trío La Noche de O Grove en la Praza 8M

en la Praza 8M 17:00 a 19:00 horas - Jam de apoyo a Camps Breakerz Gaza x Break Inclán en la Praza da Lectura

en la Praza da Lectura 17:30 a 20:30 horas - Juegos Vaidavai y pintacaras en la Praza da Angustia

19:00 horas - Ruta Paxareiro con salida desde la Praza da Igrexa de San Pedro

con salida desde la Praza da Igrexa de San Pedro 19:00 horas - Bailar o Barrio con Andrea Quintana y M. Wilson

20:00 horas - Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago en Concheiros

en Concheiros 21:00 horas - Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco.

en el Centro Don Bosco. Durante toda la jornada - Mercado Social

Por la noche - Noite do Lastro en la Praza 8M con Ataque Escampe, Averío. Reserva Natural Travesti y DJ Lúa Gándara con Badaladas Orgullosas.

Domingo, 28 de junio

11:00 horas - Alboradas con Não Faz Mal y Airiños do Maycar

13:00 horas - Baile tradicional de A Xuntanza en la Cruz de San Pedro y la Praza 8M

en la Cruz de San Pedro y la Praza 8M Romería popular en el parque de Belvís con pulpo, churrasco y barra de bebidas

en el parque de Belvís con pulpo, churrasco y barra de bebidas Animación a cargo de la Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela

Bingo musical

Festa do Orgullo en Conxo

Festa do Orgullo en Conxo. @festaspatronaisconxo

Conxo celebra mañana viernes la I Festa do Orgullo, organizada por la comisión de las fiestas patronales. El evento contará con food trucks de la mano de La Favorita Burger y Empanadiñas Arxentinas Adrián, así como de un mercado artesano, mesas informativas LGBT+ y una cantina.

Las actuaciones programadas, por otro lado, son las siguientes:

14.00 horas. Patric Music

15:30 horas. Os Enxebres

17:30 horas. Drag Kettypin

19:30 horas. Drag Las Brillos

21:00 horas. La Yaya DJ

Festival Atlántica 2026

Cartel de la edición 2026 del Festival narrativo Atlántica

Este viernes 26 dará inicio oficialmente la nueva edición del festival cultural Atlántica, centrado en la narrativa oral. Se extenderá hasta el próximo mes, finalizando el 10 de julio.

En esta ocasión, podremos disfrutar de cincuenta destacados narradores y creadores de diferentes lugares de España y el resto del mundo, como Alba de Vales, Amaia Elizagoien, Esmeralda Folgado, Santiago Giraldo 'Profe Kuro' y muchos más.

El cartel, al igual que años anteriores, está enfocado a la audiencia adulta y desplegará una gran variedad de temas que irán desde la recuperación de cuentos tradicionales hasta la experimentación escénica contemporánea.

También se celebrará de manera paralela un Festival Atlántica miúdo en el que participarán artistas como Bea Campos, Atenea García, Carmen Domenech, Paco Nogueiras, Pablísimo y muchos más.

Paseo Castelao Insólito

Cartel del programa 'Castelao Insólito'

El día de hoy, jueves 25, el viernes 26 y sábado 27 podremos disfrutar de un recorrido guiado en gallego e inglés en honor al 140 aniversario del nacimiento del artista Daniel Castelao.

Cada una de estas sesiones hará nueve paradas diferentes. Tres de ellas explorarán los años en los que Castelao vivió en Compostela y las otras dos estarán centradas en acercar la faceta artística del autor al público interesado.

Para consultar los horarios y la disponibilidad puedes consultar la página web del Concello.

Representación teatral de Miserábeis

Este fin de semana se estrenará en los escenarios compostelanos la obra 'Miserábeis'

El sábado 27 a las 18:00 horas en el Salón Teatro de Santiago podremos disfrutar de la obra teatral Miserábeis, un proyecto basado en la obra de Victor Hugo con una perspectiva feminista y en gallego.

Esta versión gallega de Los Miserables incorpora varios elementos de la idiosincrasia gallega y se compromete con problemas actuales, como la revolución de los pueblos, la lucha por la libertad y la divergencia entre la ley y las injusticias que existen hoy en día.

II Marcha Eurovelo Compostela

Cartel de la 2.ª edición de la Marcha Ciclista Eurovelo

Cerramos los grandes eventos del mes de junio con la 2.ª edición de la Marcha Eurovelo Compostela, una prueba ciclista que consiste en dos recorridos diferentes: una ruta corta de 64 kilómetros y una larga de 96 kilómetros.

Las dos transcurrirán por los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Boqueixón, Touro, Arzúa y O Pino.