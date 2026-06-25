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Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela
El último fin de semana de junio presenta en la capital gallega una serie de eventos, conciertos y festivales que nadie querrá perderse
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El último fin de semana de junio en Santiago de Compostela estará animado por la música de Vera Fauna, quienes darán paso a la celebración de las fiestas populares de San Pedro. En Conxo, además, celebran este viernes su I Festa do Orgullo.
Otros grandes eventos del fin de semana serán el Festival narrativo de Atlántica y la segunda edición de la Marcha Eurovelo. ¿A cuáles te apuntas? ¡En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber!
Concierto de Vera Fauna
El día de hoy, jueves 25, a las 21:00 horas la sala Riquela recibe a una de las bandas nacionales más ardientes del momento. Vera Fauna aterriza en Santiago con su nuevo disco Dime dónde estamos, una declaración del mejor indie contemporáneo español.
Una cita imprescindible que cerrará con fuerza la última semana del mes de junio.
Fiestas de San Pedro 2026
El día de hoy, jueves 25, darán inicio las fiestas populares del barrio compostelano de San Pedro, las cuales se extenderán todo el fin de semana hasta el domingo 28.
Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades de ocio que combinarán música, teatro, rutas, talleres, foliadas y hasta una tradicional romería. ¿Te lo vas a perder?
Jueves, 25 de junio
- 17:30 horas - Banco da Memoria en la Praza da Lectura
- 19:30 horas - Real Banda de Cadeiras Encartables, con salida desde la Praza da Lectura
- 20:30 horas - Pregón a cargo de Nathalie Budiño y Sandra Garrido en el Cruceiro de San Pedro
- 21:30 horas - Actuación del Coro Unitario en la Praza da Angustia
- 22:30 horas - Concierto de Faia Díaz & Bleuenn Le Friec en el Adro da Angustia
- 00:00 horas . Ruta Morcegueiro con Morcegos de Galicia
- 00:00 horas - Yincana para adultos O Misterio da Luz
Viernes, 26 de junio
- 18:00 horas - Pasacalles de cabezudos con Cincocentos
- 18:00 horas - Malfeitas Teatro presenta Asesinato a los postres en la Escola Unitaria
- 20:00 horas - Concierto de Fuego Lolita en la Cruz de San Pedro
- 20:30 horas - Aula de Baile Tradicional con Rebeca Tallón en la Praza 8M
- 20:45 horas - Concierto de Xalundres en la Cruz de San Pedro
- 21:00 horas - Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco.
- 21:30 horas - Actuación de Requinta de Lampai en la Praza 8M
- 23:00 horas - Concierto de Balteira en la Praza 8M
- 01:00 horas - Foliada en la Praza 8M
Sábado, 27 de junio
- 11:00 horas - Alboradas con As Pallocas y Doners&Kebaps
- 11:00 a 13:00 horas - Taller Eu recorto, ti pegas en el CGAC
- 11:00 a 13:00 horas - Taller Pinto porque me toca en el CGAC
- 12:00 a 13:00 horas - Taller Pezas de froita e música electrónica en la Cruz de San Pedro
- 13:00 horas - Sesión vermú con el Trío La Noche de O Grove en la Praza 8M
- 17:00 a 19:00 horas - Jam de apoyo a Camps Breakerz Gaza x Break Inclán en la Praza da Lectura
- 17:30 a 20:30 horas - Juegos Vaidavai y pintacaras en la Praza da Angustia
- 19:00 horas - Ruta Paxareiro con salida desde la Praza da Igrexa de San Pedro
- 19:00 horas - Bailar o Barrio con Andrea Quintana y M. Wilson
- 20:00 horas - Concierto de la Banda Municipal de Música de Santiago en Concheiros
- 21:00 horas - Carauta Teatro presenta Unha casa de tolos en el Centro Don Bosco.
- Durante toda la jornada - Mercado Social
- Por la noche - Noite do Lastro en la Praza 8M con Ataque Escampe, Averío. Reserva Natural Travesti y DJ Lúa Gándara con Badaladas Orgullosas.
Domingo, 28 de junio
- 11:00 horas - Alboradas con Não Faz Mal y Airiños do Maycar
- 13:00 horas - Baile tradicional de A Xuntanza en la Cruz de San Pedro y la Praza 8M
- Romería popular en el parque de Belvís con pulpo, churrasco y barra de bebidas
- Animación a cargo de la Asociación de Xogos Tradicionais de Compostela
- Bingo musical
Festa do Orgullo en Conxo
Conxo celebra mañana viernes la I Festa do Orgullo, organizada por la comisión de las fiestas patronales. El evento contará con food trucks de la mano de La Favorita Burger y Empanadiñas Arxentinas Adrián, así como de un mercado artesano, mesas informativas LGBT+ y una cantina.
Las actuaciones programadas, por otro lado, son las siguientes:
- 14.00 horas. Patric Music
- 15:30 horas. Os Enxebres
- 17:30 horas. Drag Kettypin
- 19:30 horas. Drag Las Brillos
- 21:00 horas. La Yaya DJ
Festival Atlántica 2026
Este viernes 26 dará inicio oficialmente la nueva edición del festival cultural Atlántica, centrado en la narrativa oral. Se extenderá hasta el próximo mes, finalizando el 10 de julio.
En esta ocasión, podremos disfrutar de cincuenta destacados narradores y creadores de diferentes lugares de España y el resto del mundo, como Alba de Vales, Amaia Elizagoien, Esmeralda Folgado, Santiago Giraldo 'Profe Kuro' y muchos más.
El cartel, al igual que años anteriores, está enfocado a la audiencia adulta y desplegará una gran variedad de temas que irán desde la recuperación de cuentos tradicionales hasta la experimentación escénica contemporánea.
También se celebrará de manera paralela un Festival Atlántica miúdo en el que participarán artistas como Bea Campos, Atenea García, Carmen Domenech, Paco Nogueiras, Pablísimo y muchos más.
Paseo Castelao Insólito
El día de hoy, jueves 25, el viernes 26 y sábado 27 podremos disfrutar de un recorrido guiado en gallego e inglés en honor al 140 aniversario del nacimiento del artista Daniel Castelao.
Cada una de estas sesiones hará nueve paradas diferentes. Tres de ellas explorarán los años en los que Castelao vivió en Compostela y las otras dos estarán centradas en acercar la faceta artística del autor al público interesado.
Para consultar los horarios y la disponibilidad puedes consultar la página web del Concello.
Representación teatral de Miserábeis
El sábado 27 a las 18:00 horas en el Salón Teatro de Santiago podremos disfrutar de la obra teatral Miserábeis, un proyecto basado en la obra de Victor Hugo con una perspectiva feminista y en gallego.
Esta versión gallega de Los Miserables incorpora varios elementos de la idiosincrasia gallega y se compromete con problemas actuales, como la revolución de los pueblos, la lucha por la libertad y la divergencia entre la ley y las injusticias que existen hoy en día.
II Marcha Eurovelo Compostela
Cerramos los grandes eventos del mes de junio con la 2.ª edición de la Marcha Eurovelo Compostela, una prueba ciclista que consiste en dos recorridos diferentes: una ruta corta de 64 kilómetros y una larga de 96 kilómetros.
Las dos transcurrirán por los Ayuntamientos de Santiago de Compostela, Boqueixón, Touro, Arzúa y O Pino.