Confirmado: abierto el plazo de solicitudes para los viajes del Imserso 2026/27 con escapadas desde 50 euros

La Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha iniciado esta semana la puesta en marcha de la que será la próxima temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Imserso con la apertura del plazo de inscripciones.

Las solicitudes de alta al programa o modificaciones de datos podrán presentarse hasta el 10 de julio. No obstante, las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tendrán que cumplimentar una nueva solicitud.

Casi 880.000 plazas para los viajes del Imserso 2026-27

El Imserso ya ha abierto el Programa de Turismo para la temporada 2026-2027. Las personas beneficiarias recibirán a partir de la segunda quincena de agosto, aproximadamente, una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes.

Se estima que la comercialización de los viajes se iniciará en el mes de septiembre y se podrá empezar a viajar a partir del mes de octubre.

En esta ocasión, el Imserso ofrece 879.213 plazas que se reparten de la siguiente manera: 440.284 plazas en turismo de costa peninsular, 228.142 plazas para turismo en costa insular y 210.787 plazas para turismo de escapada.

Al igual que en ediciones anteriores, el precio varía según el destino, la duración, la modalidad y las fechas:

Zona costera peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 409,22 euros; y 8 días y 7 noches por 344,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,63 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 309,22 euros; y 8 días y 7 noches por 244,04 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,63 euros.

Zona costera insular (Islas Baleares)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 453,37 euros; y 8 días y 7 noches por 385,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,52 euros; y 8 días y 7 noches por 324,36 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 353,37 euros; y 8 días y 7 noches por 285,29 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,52 euros; y 8 días y 7 noches por 224,36 euros.

Zona costera insular (Islas Canarias)

Temporada alta. Con transporte: 10 días y 9 noches por 564,72 euros; y 8 días y 7 noches por 478,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 370,39 euros; y 8 días y 7 noches por 324,28 euros.

Temporada baja. 10 días y 9 noches por 464,72 euros; y 8 días y 7 noches por 378,75 euros. Sin transporte: 10 días y 9 noches por 270,39 euros; y 8 días y 7 noches por 224,28 euros.

Turismo de escapada

Circuitos culturales. Temporada alta: 6 días y 5 noches por 412,51 euros. Temporada baja: 6 días y 5 noches por 312,51 euros.

Turismo de naturaleza. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros.

Capitales de provincia. Temporada alta: 4 días y 3 noches por 232,91 euros. Temporada baja: 4 días y 3 noches por 132,91 euros.

Ceuta o Melilla. Temporada alta: 5 días y 4 noches por 405,75 euros. Temporada baja: 5 días y 4 noches por 305,75 euros

Viajes del Imserso desde 50 euros

La nueva temporada del Programa de Turismo del Imserso ofrece un total de 879.213 plazas, las mismas que la anterior edición, de las cuales 7.447 están reservadas a los pensionistas con menos recursos.

De esta manera, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino.

Este nuevo programa también mantiene la posibilidad de viajar con animales de compañía en la costa peninsular y costa insular, "con plazas reservadas en los lotes 1 y 2 para usuarios con animales cuyo peso no supere los 10 kilos, incluyendo el transportín", explica Europa Press.