El merendero junto a una playa fluvial donde huir del calor este verano: "Perfecto para ir con la familia o amigos"

Julio ya asoma en el calendario y, con él, las ansiadas vacaciones de verano. La temporada estival fuerte entrará de lleno en su periodo de mayor actividad el próximo mes, con escapadas a la playa, excursiones para combatir el calor y pequeños planes con los que romper la rutina.

En este contexto, para quienes vivan en A Coruña y su área metropolitana y busquen disfrutar de una jornada al aire libre durante el fin de semana sin sufrir las altas temperaturas, el área recreativa de Gabenlle se presenta como una opción ideal.

Mesas y bancos, parrillas y dos parques infantiles

Situado en una amplia zona verde arbolada, a escasos 500 metros del casco urbano de la capital municipal de A Laracha (A Coruña), este espacio de descanso suele registrar una gran afluencia de visitantes durante la época estival y durante el resto del año en los días soleados.

El área recreativa de Gabenlle destaca por contar con unas instalaciones amplias y bien equipadas. En este sentido, dispone de un merendero con mesas y bancos -cubiertos y descubiertos-, parrillas, dos parques infantiles, agua potable, aseos y servicio de recogida de basura.

"Sitio limpio y con muchos espacios para barbacoas. Lo mejor: las mesas cubiertas", señala Micaela en una de las reseñas publicadas sobre este enclave. Por su parte, Enrique agrega: "Siempre que podemos venimos a hacer churrascada con la familia. Tanto los niños como los mayores lo pasamos genial".

Además de utilizarse como merendero, esta zona recreativa presenta un gran atractivo para pasear a la orilla del río Anllóns, que se extiende desde Gabenlle hasta O Formigueiro en una longitud superior a los dos kilómetros y medio, a lo largo de los que forma uno de los senderos con mayor encanto de la comarca de Bergantiños.

"A lo largo de este paseo encontramos cuatro molinos rehabilitados, el das Pezas, el Grande de Gabenlle, el Tarrulo y el de O Formigueiro, que aportan un valor añadido a la senda, que ya destaca por su riqueza medioambiental y paisajística", destaca Turismo de Galicia

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Gabenlle?

El área recreativa de Gabenlle se encuentra en la parroquia de Torás, en A Laracha. Desde A Coruña, la opción más rápida para llegar es a través de la AG-55, aunque este trayecto incluye peajes.

Como alternativa, se puede optar por la carretera DP-1913, una ruta sin coste adicional que presenta un tiempo de viaje similar, de aproximadamente 35 minutos.