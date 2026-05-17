Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, domingo 17 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 17 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Último día de las Festas da Ascensión 2026 en Santiago de Compostela. Tras cinco días continuos de celebración, este domingo se pone punto y final a las fiestas más picheleiras, que cuentan con una amplia programación para despedirse.

La alborada marcará el arranque del domingo, aunque ya desde una hora antes se disputará la XXV Carreira da Ascensión. Continúa la Romaría das Flores en el parque de Belvís y también la exposición de coches clásicos y contemporáneos del Outlet Área Central.

Este domingo, además, se celebra el Día das Letras Galegas, que homenajea a Begoña Caamaño. El concierto A voz das Letras Galegas y el espectáculo Circes e Morganas recordarán la figura de esta autora que reinterpretó los mitos, contando su historia de una forma actual y siempre desde una voz feminista.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Alborada

La Asociación Cultural Armadanzas será la encargada de la última alborada de las Festas da Ascensión 2026. El evento será de 10:00 a 12:00 horas entre Vista Alegre y la plaza de Cervantes.

XXV Carreira da Ascensión

El deporte será uno de los protagonistas de la jornada con la XXV Carreira da Ascensión, que tendrá salida y meta en la avenida de Xoán Carlos I. Organizada por el Club Ciclista Compostela, la prueba arrancará a las 10:00 horas y los participantes podrán recoger los dorsales entre las 8:30 y las 9:30 horas.

FastLife ExpoMotor

La exposición de vehículos clásicos y contemporáneos continúa este domingo en el Outlet Área Central. Los amantes del motor tienen una cita con esta muestra de 11:00 a 17:00 horas.

A voz das Letras Galegas

La plaza de San Martiño Pinario acogerá el concierto A voz das Letras Galegas. La Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto desde las 12:00 horas bajo la batuta de David Fiuza.

Latexo Percusión

Este evento comenzará a las 19:00 horas y podrá disfrutarse en varios emplazamientos: Praza de Praterías, rúa do Vilar, praza do Toural, rúa das orfas, rúa do preguntoiro y plaza de Cervantes.

Circes e Morganas

Música, poesía y audiovisual se dan la mano este domingo desde las 20:00 horas en la plaza da Quintana para homenajear a Begoña Caamaño. La propuesta coral Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño hará las delicias del público, convirtiéndose en una celebración comunitaria sobre la figura de la escritora, periodista y activista gallega.

Ana Romaní, Xiana Arias, Fillas de Cassandra, Faia Díaz y Tareixa Novo, The Vacas, Alba María, Caamaño & Ameixeiras, Andrea Nunes, Felisa Segade, Merchi Rodríguez, A Banda das Crechas, As Tamborililás Transfeministas, Zeltia Irevire, A Pedreira con su banda (integrada por Lorena Cachito, Mauricio Caruso y Alejandro Vargas), Uxía, Paz Francés, As Amigas y DJ Mil estarán en el evento.

Romaría das Flores

El parque de Belvís vivió ayer una bonita jornada que tiene continuidad este domingo con la sesión vermú extendida de la Romaría das Flores. Habrá actuaciones hasta la tarde:

13:00 horas - Vinícius e o seu Conjunto Selvagem

15:00 horas - Orquesta Neverloura

17:00 horas - Bigote Mix

La Feira de Editoras de Compostela también continúa un día más con Através Editora, Boadicea, Chan da Pólvora, Cuarto de Inverno, Irmás Cartoné, Malafera, Rodolfo e Priscila y Sacauntos.

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.